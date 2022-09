Elezioni: nuova collocazione per i seggi 3, 9 e 14 di Sassuolo

Nuovi seggi elettorali presso il Circolo Fossetta S.Eufemia, già a partire dal prossimo 25 settembre.

L'I.T.C. Baggi, infatti, è un immobile di proprietà provinciale e non può più essere utilizzato come sede dei seggi 3, 9 e 14. Sono in corso tutti gli adempimenti burocratici previsti in questi casi.

Il Comune di Sassuolo, per ridurre al minimo le difficoltà degli elettori, ha individuato nelle immediate vicinanze dell'Istituto Baggi un immobile di proprietà comunale, il Circolo Culturale Ricreativo Sportivo "Fossetta e S. Eufemia" in Viale Guicciardini 15, che per le sue dimensioni e caratteristiche, ospiterà le sezioni n. 3 e 9.

La sezione n. 14 verrà, invece, assegnata alla Scuola Elementare "Collodi", Via Zanella 7, sede di seggio collocata a brevissima distanza dall'Istituto Baggi.

Gli elettori delle sezioni 3, 9 e 14 potranno recarsi a votare nel seggio indicato sulla propria tessera elettorale, anche se questa non risulta aggiornata con il nuovo indirizzo.

I tagliandi adesivi da applicare sulla tessera, con l'indicazione della nuova sede di seggio, saranno inviati nel corso di quest'anno.

Appositi avvisi informativi saranno affissi all'esterno dell'Istituto Baggi per permettere a tutti gli elettori di venire a conoscenza della nuova collocazione del proprio seggio.