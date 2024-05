Elezioni: servizio di trasporto gratuito verso i seggi per persone con difficoltà

In vista delle elezioni Europee e Comunali di sabato 8 e domenica 9 giugno, il Comune di Modena organizza, insieme all’Associazione pubblica assistenza Croce Blu e alla Croce Rossa italiana Comitato di Modena, il trasporto ai seggi riservato alle persone in carrozzina o che presentano gravi difficoltà di deambulazione. Il trasporto è gratuito e viene effettuato con automezzi attrezzati, da casa al seggio elettorale e ritorno.

Il servizio può essere prenotato a partire da lunedì 20 maggio contattando direttamente una delle due associazioni.

Per l’Associazione pubblica assistenza Croce Blu, con sede in via Giardini 481, si può telefonare al numero 059 342424 dalle 8 alle 16 da lunedì a venerdì, entro lunedì 3 giugno.

Per la Croce Rossa, sede in strada Attiraglio 3/A, si può utilizzare il numero di cellulare 3783038714 attivo tutti giorni tra le 9 e le 19. Le prenotazioni si raccolgono fino a venerdì 31 maggio, oppure fino a esaurimento posti.

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio comunale relazioni con il pubblico Piazza Grande (tel. 05920312) dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, al lunedì e al giovedì anche dalle 14 alle 18.

Tutte le informazioni sulle elezioni e sui documenti necessari per votare sono consultabili, in continuo aggiornamento, sulla specifica sezione del sito istituzionale www.comune.modena.it/ argomenti/elezioni.