Elezioni: voto assistito per chi ha impedimenti

In occasione delle elezioni europee e amministrative di sabato 8 e domenica 9 maggio, gli elettori affetti da gravi infermità o fisicamente impediti a esprimere il voto in modo autonomo possono essere accompagnati in cabina da un altro elettore della propria famiglia o comunque da un elettore liberamente scelto.

Per usufruire del voto assistito occorre fare apporre sulla tessera elettorale il timbro Avd (diritto voto assistito). Per ottenerlo, l’elettore, previo appuntamento telefonico (tel. 059 2032067), può presentare all'Ufficio elettorale il certificato medico, rilasciato gratuitamente in qualsiasi periodo dell’anno presso gli ambulatori della Medicina legale e Risk Management dell'Ausl di Modena in strada Martiniana 21 (tel. 059 3963122, email medlegale@pec.ausl.mo.it). In particolare, nella settimana precedente il voto, presso gli stessi ambulatori sarà garantita la presenza di un medico: lunedì 3 giugno dalle 9 alle 13, martedì 4 giugno dalle 8,30 alle 13, giovedì 6 giugno dalle 8.30 alle 12 e sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 11.30.

Domenica 9 giugno 2024, inoltre, presso l'Anagrafe in via Santi 40, dalle 8.30 alle 9.30, sarà presente un medico legale per il rilascio, a chi non ne fosse ancora munito, del certificato di diritto al voto assistito.

L'elettore può anche esibire e consegnare direttamente al seggio il certificato medico rilasciato dall'Ausl attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

