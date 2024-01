Eliminare le barriere architettoniche a Maranello, al via i contributi

E’ possibile fare richiesta al Comune di Maranello per accedere ai contributi per la regolarizzazione di opere per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati.

Il termine per presentare le domande è il 1 marzo. I contributi, a fondo perduto, sono previsti da normative statali e regionali e riguardano la regolarizzazione di opere finalizzate al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati dove risiedono portatori di handicap. Per accedere ai contributi si può presentare richiesta decidendo se aderire alla graduatoria regionale, a quella nazionale o ad entrambe, utilizzando la modulistica predisposta, disponibile sul sito Internet del Comune (sezione Avvisi).

Per le informazioni e chiarimenti e per la presentazione della domanda gli interessati possono rivolgersi, su appuntamento, al Servizio Pianificazione e Gestione Territorio, in Via Vittorio Veneto 9 nei giorni di apertura al pubblico: lunedì ore 8.30 - 13.00; mercoledì ore 8.30 - 13.00; giovedì ore 14.30 - 18.30.