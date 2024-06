Emergenza gas a Marano dopo l'incidente: operazioni di ripristino in corso

Proseguono le operazioni di emergenza a Marano dopo l'incidente accaduto intorno alle ore 22.50 di ieri sera, in cui un'auto ha divelto una cabina di riduzione del gas metano situata a bordo strada.

Le squadre di Inrete hanno completato con successo le operazioni di spurgo della rete gas e hanno iniziato il processo di riattivazione delle utenze.

Stato delle Operazioni

Spurgo della Rete Gas : Completato da parte dei tecnici di Inrete.

: Completato da parte dei tecnici di Inrete. Riattivazione delle Utenze : Le operazioni di riattivazione delle 2100 utenze coinvolte sono in corso. Attualmente, una ventina di operatori stanno procedendo casa per casa e si prevede di concludere entro la sera.

: Le operazioni di riattivazione delle 2100 utenze coinvolte sono in corso. Attualmente, una ventina di operatori stanno procedendo casa per casa e si prevede di concludere entro la sera. Utenze Prioritarie: Le utenze della casa di riposo di via Primo Maggio sono state riattivate con priorità.

Informazioni per i Residenti

Per i residenti che non sono in casa al momento della visita dei tecnici, Inrete lascerà un volantino intitolato "Ripristino Servizio Gas". Questo volantino conterrà tutte le istruzioni necessarie per la riattivazione del servizio gas, da seguire solo dopo esplicita comunicazione del ripristino del servizio.

Avviso alla Popolazione

Si raccomanda ai cittadini di seguire attentamente le indicazioni fornite dai tecnici e di verificare l'avvenuta riattivazione del servizio gas prima di utilizzare gli impianti. La collaborazione della comunità è essenziale per garantire un rapido e sicuro ritorno alla normalità.

Le autorità locali e Inrete ringraziano i residenti per la pazienza e la collaborazione durante queste operazioni di emergenza. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nel corso della giornata.