Emergenza maltempo, Mak л 100 a porte chiuse. Annullato il ballo delle debuttanti

Domani, 19 maggio, si sarebbe dovuto tenere al Parco Novi Sad di Modena la cerimonia militare del "Mak π 100" degli Allievi Ufficiali del 203° corso “Lealtà” dell'Accademia Militare. Un evento sempre caratterizzato da un grande fascino e da un discreto seguito anche da parte del pubblico. Proprio lo scorso anno il Mak π 100 era tornato a svolgersi nell'ex Piazza d'Armi, dopo gli anni di chiusura dettati dalla pandemia.

Purtroppo le circostanze di questa metà di maggio 2023 non sono affatto favorevoli e l'evento dell'Accademia è costretto a subire un'altra battuta di arresto. La cerimonia non si terrà al parco Novi Sad, ma sarà effettuata all’interno del Palazzo Ducale "in segno di solidale cordoglio ai familiari delle vittime e di vicinanza a tutta la popolazione duramente colpita da questa violenta ondata di maltempo".

Una presa di posizione simbolica da parte delle istituzioni militari, in un momento in cui celebrazioni pubbliche sono evidentemente apparse fuori luogo.

Non solo. Anche il tradizionale ballo delle debuttanti previsto per la serata di domani sarà sostituito da un momento di incontro tra l’Accademia e i familiari degli Allievi, che come ogni hanno giungono in massa a Modena per questo evento. Per il pubblico - e per le ragazze debuttanti - l'appuntamento si sposta quindi al prossimo anno.