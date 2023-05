Emergenza Romagna: una tonnellata di cibo donata da Coldiretti Modena

Questa mattina, dalla sede di Coldiretti Modena, è partito un carico di oltre una tonnellata di cibo (pasta, formaggio, vino) con destinazione Romagna, per far tappa prima a Faenza poi a Forlì, nelle sedi delle locali Coldiretti, che in questi giorni, in un territorio profondamente colpito dall’alluvione, rispondono all’emergenza sociale prestandosi come piattaforma per la consegna alle famiglie che vivono un grande momento di disagio economico dovuto alle conseguenze della calamità.

L’eccezionale consegna – spiega Coldiretti Modena - è stata resa possibile grazie alla Cantina Formigine-Pedemontana di Corlo che ha donato 960 bottiglie di Lambrusco, alla Latteria di Campogalliano che ha messo a disposizione 130 kg di Parmigiano Reggiano e all’Azienda Agricola Agriflor di Stuffione che ha regalato 120 pacchetti di pasta Senatore Cappelli.

“La solidarietà è nel DNA dei nostri soci – sottolinea il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari - Sappiamo bene, per averlo vissuto direttamente con il terremoto, quanto una catastrofe come questa sconvolga le vite delle persone però sappiamo anche che ogni gesto di solidarietà, anche piccolo, oltre a rispondere ad esigenze materiali, aiuti a rinfrancare gli animi. Per questo la consegna di oggi è anche simbolicamente un modo per restituire quello che ci è stato donato nel 2012”.

Il furgone con i prodotti è partito questa mattina dalla sede di Coldiretti Modena, alla presenza del direttore Marco Zanni, ed è arrivato in Romagna grazie al Presidente della Cantina, Dante Chiletti e al responsabile vitivinicolo di Coldiretti Modena, Paolo Zanoli, che hanno fatto tappa prima a Faenza, dove hanno consegnato una parte del carico al segretario della locale Coldiretti, Pier Costante Montanari, per poi proseguire verso Forlì all’hub appositamente creato nel primo giorno di emergenza nei pressi del Mercato Campagna Amica di Forlì. Alla distribuzione erano presenti il Presidente e di Coldiretti Forlì-Cesena, Massimiliano Bernabini, e il Direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, il modenese Alessandro Corsini, oltre ai locali responsabili dell’ufficio zona, di Campagna Amica e del Coordinamento Donne Impresa.

“In un periodo di grande difficoltà per il nostro territorio, il mondo agricolo è sempre molto solidale con chi vive la tragedia – spiega Corsini – accogliamo con gioia e gratitudine questo importante contributo per aiutare chi ha perso ogni cosa, con alimenti sani e italiani, con l’intento di offrire un momento di conforto e vicinanza ai cittadini ed alle aziende colpite. Il nostro mercato di Campagna Amica, che è ubicato in zona Romiti uno dei quartieri di Forlì distrutto da acqua e fango, è stato travolto dall’alluvione ed al momento non è aperto al pubblico, ma siamo qui oggi per offrire un segnale di ottimismo e speranza, per le nostre aziende agricole coinvolte e per la cittadinanza cui da sempre ci rivolgiamo con affetto”.

Sono oltre 5000 le aziende della Romagna colpite dall’alluvione che documentano danni ad oltre il 50% della produzione, alle infrastrutture ed ai mezzi agricoli – riporta Coldiretti. Massimiliano Bernabini, Presidente di Coldiretti Forlì-Cesena, descrive la macchina solidale in moto al Palazzetto dei Romiti: “L’Hub è aperto dal secondo giorno di emergenza e offre ricovero ed assistenza a centinaia di persone al giorno, pasti caldi acqua e pane, indumenti e beni di prima necessità, per le famiglie duramente colpite, ma soprattutto dedica un sorriso ed una parola di conforto ai nostri vicini di casa che non hanno più nulla, non solo di materiale ma soprattutto di affettivo: in tantissimi casi sono andati persi i ricordi di intere vite, cumuli di fango composti da album di fotografie, libri, coperte e tanti tanti oggetti della vita quotidiana”.