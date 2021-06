Via Emilia Est, prove di perfezionamento semaforico

Lunedì 28 giugno, nel corso della mattinata, test all’impianto presente all’incrocio con via Campi e via Cimarosa. Possibili modifiche alla regolazione semaforica

Prove di preferenziamento semaforico per i mezzi pubblici all’incrocio tra via Emilia est, via Campi e via Cimarosa nel corso della mattinata di lunedì 28 giugno.

A partire dalle ore 9, tecnici comunali in collaborazione con Seta e Agenzia per la mobilità, affiancati dalla Polizia municipale, svolgeranno test all’impianto, con possibili modifiche alla regolazione semaforica per gli automobilisti in transito.

I test hanno l’obiettivo di studiare un funzionamento del semaforo in grado di preferenziare gli autobus che transitano nell’intersezione rispetto agli altri mezzi, migliorando l’efficienza del servizio pubblico