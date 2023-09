EmiliaFoodFest chiude con un suiccesso: sold out per gli eventi di showcooking

Si è conclusa questa sera la seconda edizione di EmiliaFoodFest la kermesse cultural gastronomico alla scoperta dei sapori della via Emilia. Un grande successo di pubblico e visitatori, sold out per gli eventi di showcooking e degustazioni presso il PalaPio, espositori provenienti da varie province emiliano romagnole che hanno accompagnato il pubblico alla scoperta dei sapori della tradizione.

“Siamo molto contenti del successo di questa seconda edizione, un pubblico variegato, grandi e piccoli, amanti della cucina, appassionati e curiosi hanno invaso il centro di Carpi in questi tre giorni. 40stand espositivi e oltre 60 eventi hanno animato Piazza Martiri - spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi – un palinsesto che si è distinto sia per qualità che per quantità e ha portato a Carpi nomi illustri del panorama gastronomico nazionale come lo chef Roberto Bottero e la moglie Ramona Astolfi della nota Clinica Gastronomica Arnaldo di Rubiera e lo Chef Claudio Di Bernardo Executive Chef e F&B Manager al Grand Hotel Rimini*****L. EmiliaFoodFest non è solo buongusto ma un vero e proprio festival a tutto tondo che ha voluto riconoscere e premiare l’Associazione Tortellante, un progetto modenese fondato dallo Chef Massimo Bottura e da Lara Gilmore al quale è stato assegnato il Premio Bontà, mentre Beppe Carletti tastierista e fondatore della band dei Nomadi nell’anno in cui festeggia i 60anni di attività ha ritirato il Premio Emilia in the World. Il Premio Ambasciatrice del Gusto 2023 è andato a Natalia Catellani modenese food blogger e scrittrice. Siamo soddisfatti della crescita della manifestazione e siamo certi che si sia consolidata nel panorama degli eventi sul territorio come un punto di riferimento”.

“Una formula assolutamente vincente che ha conquistato Piazza Martiri e i carpigiani ma anche tante persone da fuori – spiega Alberto Bellelli, Sindaco del Comune di Carpi – per tre giorni meravigliosi che sono culminati in una domenica speciale dove lo shopping, le attività, la gioia di una bella giornata, hanno portato un fiume di gente nel nostro centro storico. Qualità dei prodotti, cultura del cibo e tanta voglia di stare insieme sono stati gli ingredienti vincenti. Un sincero ringraziamento a tutto il team che lo ha reso possibile”.

Oltre 60 eventi tra cui spettacoli di animazione e intrattenimento, grandi eventi come il processo alla mortadella che è stata assolta e la Champions League delle sfogline emiliano romagnole, ma anche showcooking e degustazioni oltre a tantissime premiazioni come il premio Sandro Bellei assegnato alla giornalista romagnola Gabriella Pirazzini ora direttrice e conduttrice di “Con i frutti della terra” sulle diverse emittenti regionali.

Tre giorni dove si sono incontrati tradizione e innovazione per una kermesse interamente dedicata ai sapori dell’Emilia-Romagna che vanta il primato tra le regioni italiane per numero di prodotti riconosciuti con la qualifica di Dop e Igp con un totale di 44 eccellenze.