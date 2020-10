Carpi, encomio al cittadino intervenuto in difesa di un ragazzo aggredito in corso Fanti

Il Sindaco Alberto Bellelli ha consegnato stamattina un diploma di encomio al Signor Gianni Vaccari, il cittadino che il 23 Settembre scorso è intervenuto in difesa di un ragazzo aggredito da altri due giovani davani al locale all'angolo tra piazza Martiri e corso Fanti.

"Ho voluto conoscere questo nostro concittadino – spiega Bellelli – per esprimergli la gratitudine mia e di tutta la città: un grande esempio di senso civico, un bella dimostrazione di carpigiano che non si gira dall’altra parte. L’encomio è un riconoscimento tanto simbolico quanto sentito per l’Amministrazione comunale".

Questa la frase sulla pergamena consegnata a Vaccari, sorpreso e un po’ commosso per l’inatteso invito in Municipio:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Sindaco conferisce l’encomio a Gianni Vaccari per lo spiccato senso civico e l'atto di coraggio dimostrati nell'immediato soccorso alla vittima di un'aggressione in pieno Centro Storico, evitando così più gravi conseguenze al giovane e inducendo alla fuga i due aggressori".