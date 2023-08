“Energie libere” percorsi formativi per i giovani creativi

Coinvolgere giovani che intendono investire nella loro formazione in ambito creativo, accompagnati e supportati dalle associazioni del territorio, in un percorso di co-progettazione e realizzazione di produzioni artistiche.

Sono i principali obiettivi delle attività previste in autunno da “Energie libere”, il progetto triennale, avviato nel 2022 dal Comune di Modena, che continua nei prossimi mesi proponendo approfondimenti formativi per creativi under 25 in diversi ambiti culturali: musica, danza, teatro e arti visive. Le iscrizioni alle nuove attività gratuite, coordinate dal Centro Musica, prendono il via in settembre

Il progetto è stato presentato questa mattina, giovedì 31 agosto, con una conferenza stampa in Municipio a cui sono intervenuti l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, Daina Pignatti (Collettivo Amigdala), Caterina Gambetta (Teatro dei Venti) ed Elisa Balugani (associazione Intendiamoci).

“Lo sviluppo, tra i giovani, di competenze in ambito artistico-culturale – commenta l’assessore Bortolamasi – è un tema che sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale, soprattutto quando i percorsi formativi generano un know-how che può essere speso in ottica lavorativa, favorendo perciò l’emancipazione dei ragazzi. Energie libere, quindi, rappresenta un nuovo passo nel percorso intrapreso per rendere Modena una città sempre più attenta ai bisogni e alle domande delle giovani generazioni, una città capace di dare una risposta a domande e necessità”.

Facilitare l’acquisizione di competenze professionali, anche sui temi ambientali; incentivare percorsi lavorativi e di associazionismo legati alla creatività e alla cultura; sostenere l’autonomia abitativa. Sono le principali direttrici su cui si articola appunto “Energie libere”, sviluppato dall’assessorato alle Politiche giovanili come progetto itinerante destinato alle fasce giovanili della popolazione e alle associazioni del territorio con lo scopo di continuare a favorire la partecipazione attiva dei giovani nella comunità, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni nei percorsi di sostenibilità. Le iniziative hanno un valore complessivo di 225mila euro, di cui oltre metà (quasi 128 mila euro) finanziati dalla Regione Emilia-Romagna.

E se nel 2022 le attività di “Energie libere” si sono concentrate sui temi della sostenibilità indicati anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in una serie di azioni messe in campo con la collaborazione dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess) e alcune aziende modenesi, quest’anno al centro c’è la formazione. La seconda annualità del progetto, infatti, si compone di tre percorsi formativi per under 25 di Modena e provincia promossi assieme a quattro realtà locali: Collettivo Amigdala, Teatro dei Venti e le associazioni Ore d’aria e Intendiamoci.

I giovani creativi selezionati saranno coinvolti a 360 gradi nelle attività delle associazioni, dalla progettazione artistica alla gestione del budget, e alla fine del percorso è previsto anche un evento di restituzione al territorio. Oltre a favorire la formazione dei giovani, poi auspicio dell’Amministrazione è pure la nascita di nuovi gruppi e associazioni giovanili che possano continuare a operare, in seguito, in questo ambito.

“Energie libere”, che nella terza e ultima annualità (il 2024) si dedicherà ai temi dell’autonomia abitativa come il progetto “Antenne”, si inserisce nel contesto delle Linee di indirizzo delle Politiche giovanili del Comune, che hanno come filo conduttore il protagonismo giovanile diffuso e trasversale all’azione dell’Amministrazione, a partire dai temi del lavoro, della formazione, dell’autonomia abitativa, dell’inclusione e del sociale, tematiche su cui sono in atto diverse azioni. Inoltre, il progetto triennale si pone in continuità le finalità di “Youz – Generazione di idee”, il percorso di coinvolgimento e ascolto dei giovani lanciato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha fatto tappa anche a Modena, per raccogliere idee e suggerimenti da parte degli stessi ragazzi, affinché contribuiscano alla definizione delle future politiche strategiche regionali delle prossime generazioni.

Danza, disegno, musica e teatro

Hai tra 15 e 25 anni e ti piacciono il teatro, la danza e la musica? Vorresti entrare nel mondo del teatro ma non sai da che porta passare? Suoni uno strumento musicale, balli o disegni? Sono alcune delle domande al centro della campagna di comunicazione avviata in agosto sui canali social del Centro Musica del Comune di Modena con cui sono state annunciate le nuove attività di “Energie libere”. Online, infatti, sono stati illustrati i contenuti dei tre percorsi formativi previsti e sono stati anticipati i nomi degli artisti di caratura nazionale che prendono parte agli approfondimenti, tutti gratuiti e destinati a giovani creativi under 25 della provincia modenese.

In particolare, “Burn” è un percorso artistico di formazione e creazione artistiche proposto da Collettivo Amigdala, che invita un gruppo di ragazze e ragazzi a muoversi trasversalmente tra danza, teatro, musica e spazi della città. Le attività si svolgono tra fine settembre 2023 (si parte venerdì 29) e marzo 2024, per un totale di circa 20 incontri, negli spazi dell’OvestLab di via Biondo 86 col coordinamento della coreografa Daina Pignatti e della musicista Meike Clarelli (informazioni via mail all’indirizzo info@collettivoamigdala.com).

“La Konsulta”, a cura di Teatro dei Venti, si rivolge invece a giovani interessati al teatro, un’esperienza per spettatori e narratori per progettare, realizzare e raccontare Trasparenze Festival, in una vera e propria “partecipazione immersiva” nella rassegna che si tiene a Modena dal 6 all’8 ottobre. I quattro incontri in programma prenderanno il via venerdì 15 settembre (info@teatrodeiventi.it).

Infine, “Forme composte” cerca 14 artisti per realizzare uno spettacolo originale che porti in scena l’intreccio fra tre discipline artistiche: musica, danza, illustrazione. Partecipano alle attività la danzatrice e coreografa Elisa Balugani, il musicista Enrico Pasini e l’illustratore Ahmed Ben Nessib; in parallelo contribuiscono, come ospiti, il musicista Alessandro Pivetti, la danzatrice e coreografa Martina Ronchetti e l’attrice-pedagoga Gaia Davolio. Il percorso, che prevede un riconoscimento economico di 200 euro per i giovani selezionati, è promosso dalle associazione Intendiamoci e Ore d’aria e si articola in 10 incontri tra il 28 ottobre 2023 e marzo 2024 (latenda@comune.modena.it).

Il dettaglio dei percorsi e le modalità per candidarsi sono pubblicati online anche sui siti e sui canali social dei soggetti coinvolti, del Comune di Modena