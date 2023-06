Equilandia club e Le ali di Camilla assieme per il progetto per i bambini farfalla

L’Asd Equilandia club e Le ali di Camilla APS collaboreranno per la realizzazione del progetto “Camilla va a cavallo”, per avvicinare i pazienti con Epidermolisi Bollosa e con altre malattie epiteliali potenzialmente trattabili con terapie avanzate e/o medicina rigenerativa, attraverso gli interventi assistiti con gli animali, nello specifico, il cavallo.

L’Epidermolisi Bollosa (EB), meglio nota come “malattia dei bambini farfalla”, è una grave e rara malattia genetica che colpisce la pelle e le mucose rendendole fragili come le ali delle farfalle; un bambino farfalla può ferirsi con nulla e semplici gesti della vita quotidiana come mangiare, bere, dormire, camminare, afferrare oggetti, giocare o ricevere gesti di affetto provocano dolorose bolle che richiedono lunghe medicazioni quotidiane e hanno un forte impatto sulla qualità e sulla speranza di vita di questi pazienti. Esistono diverse forme di EB con diversi livelli di gravità della patologia, la forma più grave è purtroppo mortale e i pazienti non resistono oltre i primi mesi di vita; ad oggi non esiste una cura risolutiva per questa malattia e le più concrete speranze sono riposte nella terapia genica, sperimentata per la prima volta al mondo a Modena presso il Centro di Medicina Rigenerativa (CMR) dell’Università di Modena e Reggio Emilia; sempre a Modena, presso la Struttura complessa di Dermatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, è stato creato un ambulatorio multidisciplinare per seguire i pazienti EB nella gestione quotidiana della malattia e collaborare con l’Università per studiare la patologia e fornire dati preziosi per la diagnosi e la terapia genica.

L’Asd Equilandia Club è un’associazione senza scopo di lucro che persegue obiettivi di natura solidaristica e di utilità sociale mediante "l'utilizzo" del cavallo, con l'obiettivo di far conoscere il pianeta cavallo a tutti i bambini e ragazzi dai 3 anni in su; la struttura è disponibile ad accogliere ragazzi con "disabilità" in quanto non esistono persone disabili, ma solamente persone abilmente diverse, e tutti, in egual misura hanno qualcosa da dare ed insegnare, basta solamente concedere loro la possibilità. Il fine dell'associazione è quello di far collimare relax e sport alle famiglie, offrendo un momento di coesione sociale.