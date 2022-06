Equilandia a favore della diversità e solidarietà. Inaugurate due nuove ambulanze

Una grande festa quella che si è tenuta nella giornata di domenica ad Equilandia in favore della diversità e della solidarietà, l’evento è stato organizzato da numerose associazioni ed enti del territorio: Croce Blu Nonantola, Team Enjoy Modena, Modena corse, l’azienda agricola Villa Forni, Super Agata, Panathlon Modena.

Davide Nostrini, coordinatore del team enjoy modena. “Questa ambulanza, commenta Nostrini, è un altro esempio di come mettendo insieme le energie delle varie associazioni si possono costruire traguardi ambiziosi per la comunità”.

Durante la mattinata si è svolto anche il saggio dei ragazzi e delle ragazze di equilandia, un momento per affermare il valore della diversità e dell’inclusione. “La nostra associazione, spiega Lisa Bertacchini, accoglie i ragazzi oltre il concetto di disabilità, per un’integrazione reale. Il nostro programma aiuta i ragazzi ad avvicinarsi al mondo sportivo, alla passione equestre e a raggiungere i propri obiettivi di vita, indipendentemente dalla partenza”. Annunciato anche un nuovo progetto “La vita in sella”, insieme alla Dottoressa Angela Ravaioli, presidente dell’associazione Il Paddock, che partirà a settembre in collaborazione con le scuole.

A seguire spazio al divertimento e al pranzo di Luppolandia, grazie al contributo del presidente Andrea Bompani. La musica di Radio Stella e Radio Sa con la conduzione di Filippo Verni e Carla Mazzola ha animato gli ospiti e la giornata, in seguito si è svolta l’esposizione di auto d’epoca promossa da Modena Corse e da Pietro Ferrari di Ferrari Motors.

All’interno dell’evento c’è stato anche spazio per piccole donazioni e raccolte fondi. “Panathlon Modena, rappresentato da Maria Carafoli, è un’associazione con l’obiettivo di devolvere fondi alle realtà sportive del territorio e ha contribuito molto al progetto, dice Bertacchini”. Il team enjoy ha donato due nuove selle per i ragazzi che frequentano le attività di Equilandia, mentre c’è stata l’occasione per l’artista Super Aghi di organizzare una piccola mostra di quadri e di poterli quindi esporre agli interessati e venderli per raccogliere fondi, presente anche l’artista Alessandro Rasponi. “La storia di Agata s’intreccia perfettamente con la bella giornata, racconta la mamma Elisabetta, ringrazio Lisa e Davide per l’opportunità”. Nel pomeriggio è stato possibile anche offrire un giro in carrozza ai bambini, grazie alla collaborazione con Villa Forni. “Voglio ringraziare Gianni Boni e Mara Poletti per aver contribuito alla realizzazione di Equilandia e tutti coloro che hanno aiutato a costruire questo magnifico evento, conclude Bertacchini”.