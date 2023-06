Equitazione senza barriere: inaugurato un sollevatore per atleti con disabilità

Giornata di festa al centro di equitazione di Bagazzano di Nonantola, dove Equilandia Club ha inaugurato ufficialmente un sollevatore per l’ippoterapia, acquistato ed installato grazie alla collaborazione con Anffas Modena ed AVO Modena.

Dopo il taglio del nastro, c’è stata una dimostrazione dell’utilizzo dello strumento, che facilita la messa in sella e la discesa dal cavallo di atleti con disabilità.

Nel corso della mattinata Equilandia ha anche inaugurato una casetta in legno polifunzionale, che ospiterà laboratori, lezioni teoriche, riunioni ed altre attività. Al momento istituzionale hanno preso parte la sindaca di Nonantola, Federica Nannetti, l’On. Stefano Vaccari, la presidente di Equilandia Club Lisa Bertacchini, Davide Nostrini del Team Enjoy e la presidente di Panathlon Club Modena Maria Carafoli.

Presente anche il parroco di Nonantola don Alberto Zironi che ha benedetto la casetta ed il sollevatore. Ospite d’onore dell’iniziativa Annalisa Rosada, vice campionessa mondiale di tiro con l’arco paralimpico.

"Nel lavoro con il cavallo ciascuno ha il suo compito, nel rispetto dell’animale e della sua cura, ognuno è fondamentale in egual modo – ha dichiarato Lisa Bertacchini, presidente di Equilandia Club –; il concetto di uguaglianza viene sostituito con quello di valorizzazione delle differenze: l’uguaglianza rischia di essere un alibi per giustificare la normalizzazione delle differenze, la chiave del processo è far emergere l’unicità nella valorizzazione delle differenze".

“È sempre bello mettere insieme le differenti energie della comunità a favore del prossimo e di un obiettivo concreto – ha detto Davide Nostrini del Team Enjoy –, ringrazio calorosamente Lisa Bertacchini ed Equilandia per l’invito”.

Nel corso della giornata al centro di equitazione di via Brascaglia si sono anche tenuti saggi di varie discipline: paradressage, paragimkana e salto ostacoli. Inoltre, sono stati premiati i collaboratori e gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: Anffas Modena, AVO Modena, Team Enjoy, Unità Pastorale di Nonantola, Club Motori di Modena – Scuderia Modena Corse, Panathlon Club Modena, Ippodromo Ghirlandina, Super Aghi, Le ali di Camilla, Lions Club Castelfranco Emilia e Nonantola, Giacobazzi Vini, Croce Blu di Castelfranco Emilia - Nonantola - San Cesario sul Panaro ODV, Luppolandia Associazione di promozione Sociale, Cherry Club 4x4. A curare l’accompagnamento musicale dei vari momenti della manifestazione Elena Vincenzi, Giulia Sancassiani, Stefano Cavallotti DJ e Move&Groove Band.