Erasmus+: 18 allievi del Cfp Nazareno in Spagna

Il Centro di formazione professionale Nazareno ha selezionato 18 allievi per le mobilità Erasmus+, dodici dei quali sono partiti da pochi giorni per Valencia. Gli altri nelle prossime settimane raggiungeranno le destinazioni di Malaga e Saragozza. È stata scelta come destinazione la Spagna perché riduce la barriera linguistica e l’esperienza di stage in azienda avviene in un momento di alta stagione turistica. Un’esperienza altamente formativa e professionalizzante, dal momento che gli studenti della nota scuola di ristorazione carpigiana si preparano ad affrontare il mondo del lavoro con l’obiettivo di poter spendere le competenze maturate sul mercato internazionale del settore turistico-alberghiero.

Il prossimo anno, e questa sarà una novità di rilievo, gli allievi dei Percorsi di IV anno per Tecnico di Sala/Bar e per Tecnico di Cucina avranno la possibilità di svolgere un’esperienza all’estero con i propri gruppi classe, all’interno del progetto stesso che mira al raggiungimento del Diploma Professionale.

Si conclude è concluso a fine maggio l’anno formativo dei giovani allievi della Scuola Alberghiera del Centro di Formazione Professionale Nazareno di Carpi, ma le attività proseguono anche nel corso dell’estate.

Un mese fa quasi 60 allievi hanno ottenuto la qualifica di base nel secondo e terzo anno, mentre circa un terzo hanno conquistato il traguardo del diploma professionale in uscita dal quarto anno.

“Sia per gli studenti che per tutti noi si è trattato di un anno tanto impegnativo quanto ricco di esperienze - spiega Luca Franchini, direttore del Centro di Formazione Professionale - Insieme alle famiglie, verso la fine maggio, abbiamo vissuto un bellissimo saggio che ha visto protagonisti gli studenti del terzo anno. Per l’occasione abbiamo consegnato i premi ai migliori allievi di cucina e sala. Certo, è vero che, purtroppo, a causa dell’alluvione è saltato il saggio dei IV anni, che avrebbe coinvolto varie e autorevoli personalità istituzionali in un evento nato all’interno del progetto Youth & Experience ma abbiamo comunque premiato anche i migliori allievi di questi corsi alla presenza dei genitori, grazie ai premi di studio erogati con il contributo di Lapam”.

Importanti anche i riconoscimenti conseguiti nel corso dell’anno scolastico come, ad esempio, il secondo premio del prestigioso Concorso Nazionale di Cucina “Lo Zampone e il Cotechino di Modena IGP degli Chef di Domani”, promosso dal Consorzio Zampone e Cotechino di Modena IGP, ricevuto dalle mani di Massimo Bottura in piazza Grande a Modena.

Da ricordare poi gli eventi, come le cene aperte al pubblico e realizzate insieme al Consorzio Modena a Tavola, l’apertura dell’anno con Emilia Food Fest, il festival della gastronomia territoriale che ha visto la prima edizione lo scorso settembre. Infine, CarpInScienza, all’interno del quale il Centro Professionale realizza diversi laboratori e del cui comitato promotore fa parte. Un evento quest’ultimo che da diversi anni porta a Carpi alcuni dei più importanti nomi nel panorama della divulgazione scientifica italiana ed internazionale.

“La competenza dei nostri docenti - prosegue Franchini – ci ha permesso di organizzare iniziative di respiro nazionale. Lo scorso 14 aprile lo chef Domenico Della Salandra, affiancato dai ragazzi del IV anno di Cucina, ha realizzato una Masterclass di Scuola Centrale di Formazione dedicata alla rivisitazione dei piatti della tradizione. Per l’occasione, tanti gruppi di altri enti hanno seguito l’evento, collegati da altre città”.

Tante le visite guidate e le uscite all’esterno della scuola, visite che hanno permesso di fare esperienza in caseifici, cantine e aziende agricole, oltre a ristoranti stellati del territorio. Degna di nota, una due giorni in Appennino, dove i ragazzi hanno potuto fare escursioni e dormire in rifugio. Una full immersion nella natura, affrontata assieme a docenti, tutor e a professionisti come Luca Masini, psicoterapeuta che promuove la “Montagnaterapia”, una guida alpina e un esperto del parco dell’Appennino, alla scoperta delle proprie risorse inaspettate e dei propri limiti.

Il CFP Nazareno ricorda che sono disponibili alcuni posti per i corsi IeFP di operatore della ristorazione. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito o contattare la segreteria allo 059 686717.