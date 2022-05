Maturità 2022, si inizia il 22 Giugno: tutto quello da sapere sulle modalità di svolgimento

Il 22 Giugno 2022, alle ore 8:30, prenderà ufficialmente il via la sessione dell'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 con lo svolgimento della prima prova scritta. L'intera sessione d'esame sarà effettuata in presenza, all'interno della dell'istituto sede d'esame, salvo per eventuali seri e documentati casi per i quali si potranno utilizzare vie telematiche (solo per il colloquio, per le prove scritte si passa a date suppletive).

Vediamo dunque nel dettaglio come sarà strutturato l'esame di maturità.

Esame di maturità 2022: tre prove, due scritte e una orale

Secondo l'ordinanza 65 del 14 marzo 2022, la quale definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione per l'a. s. 2021/2022, le prove che gli studenti dovranno affrontare sono tre: due prove scritte e un colloquio orale.

Prima prova: mercoledì 22 Giugno

La prima prova sarà svolta simultaneamente in tutta Italia il 22 Giugno 2022 alle ore 8:30. Consiste in una prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento della durata di 6 ore complessive.

Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi oltre che della riflessione critica da parte del candidato. La prima prova scritta sarà valutata dai membri della sottocommissione d'esame, incluso il presidente, con un massimo di 15 punti.

Seconda prova: giovedì 23 Giugno

La seconda prova si terrà il 23 Giugno 2022, è una prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica, sulla disciplina di indirizzo indicata dal Ministero dell’istruzione per licei, per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali.

Alcuni esempi: per il liceo classico la disciplina caratterizzante sarà lingua e cultura latina, per il liceo scientifico matematica, per il liceo artistico indirizzo 'arti figurative' sarà discipline pittoriche e per il liceo linguistico lingua e cultura straniera 1. Per l'istituto tecnico settore economico indirizzo 'amministrazione, finanza e marketing' la disciplina caratterizzante sarà economia aziendale, per l'istituto tecnico settore economico indirizzo 'turismo' sarà discipline turistiche e aziendali, mentre per l'istituto professionale settore servizi indirizzo 'servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale' sarà economia dell'azienda agricola.

Qui gli elenchi completi delle discipline caratterizzanti oggetto della seconda prova scritta per licei ed istituti tecnici e professionali.

Su che argomenti verterà la seconda prova scritta?

La seconda prova è predisposta nei singoli istituti: per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. In questo modo la prova sarà aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico.

La seconda prova scritta sarà valutata dall'intera sottocommissione d'esame, compreso il presidente, con un massimo di 10 punti.

Terza prova: il colloquio

La terza prova consiste in un colloquio che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente. Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline utilizzando anche una lingua straniera, di saper analizzare criticamente le esperienze svolte nell'ambito del PCTO mediante una breve relazione o lavoro multimediale e di aver maturato le competenze di Educazione civica.

Solo per questa terza prova, se il candidato dovesse trovarsi in condizione di non poter lasciare, per seri e documentati motivi, il proprio domicilio potrà sostenere il colloquio in videoconferenza.

La sottocommissione dispone di 25 punti per la valutazione del colloquio.

Credito e commissione d'esame

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 50 punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base di una specifica tabella.

Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. Ai componenti delle commissioni d'esame non è consentito rifiutare o lasciare l'incarico se non per seri e documentati motivi