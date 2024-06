Esame di Maturità, domani la prima prova per 6.000 studenti modenesi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Saranno circa 6.000 gli studenti modenesi che da mercoledì 19 giugno affronteranno gli esami di maturità, con il tema di italiano, prima delle due prove scritte previste dal ministero dell'Istruzione e del merito.

Per il presidente della Provincia "è un segnale di straordinaria speranza, sapere che da mercoledì seimila studenti affronteranno una sfida che li preparerà al mondo delle professioni, o a nuove esperienze di studio e che rappresenta comunque un grande traguardo e un patrimonio di esperienza che definisce l'ossatura della nostra comunità di domani. In un momento storico così complesso, è bello sapere che le nostre comunità proseguono nel lavoro di costruzione di nuovi cittadini di domani, che completano il percorso di studi e si avviano a “camminare con le proprie gambe” nella società".

"Auguro a tutte le ragazze e i ragazzi di dare il meglio e di impegnarsi al massimo e sono certo che il nostro territorio saprà offrire opportunità di crescita per il futuro. Il nostro compito - conclude il presidente della Provincia - è quello di garantire le migliori condizioni possibili perchè tutti i talenti e le potenzialità trovino una strada concreta in cui potersi esprimere, perché solo con persone pienamente realizzate la nostra comunità può crescere".

In particolare nelle scuole del distretto di Modena, gli studenti maturandi saranno oltre 2.600, in quello di Carpi circa 770 e oltre 900 a Sassuolo. Il distretto di Mirandola conta circa 750 maturandi, mentre a Vignola saranno 520 e infine ci saranno circa 290 maturandi a Pavullo e 130 a Castelfranco Emilia.

Gli esami di maturità si svolgeranno a partire da mercoledì 19 giugno alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta della durata massima di sei ore. La seconda prova scritta si terrà giovedì 20 giugno, poi a seguire ci saranno i colloqui orali.

"Non mollate - recita il messaggio inviato ai maturandi da Bruno Di Palma, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale - Cercate di prepararvi, ben prima della celebre 'notte prima degli esami', canzone ormai colonna sonora di ogni studente che ha raggiunto questo traguardo. Altrettanto con sicurezza ricordate che questo è un attimo di vita, della vostra vita, che avrà tante altre occasioni e momenti importanti, quindi non fatevi sopraffare dall'ansia o dalla tensione".

La prima prova

Si parte mercoledì 19 giugno 2024 alle 8:30 con la prima prova, come da tradizione il tema d'italiano. Le modalità di svolgimento saranno uguali in tutti gli istituti: gli studenti avranno a disposizione 6 ore di tempo, se necessario potranno consultare il dizionario e potranno scegliere tra 7 tracce riferite ad ambiti letterari, storici, scientifici, economici o sociali. Le tracce sono inoltre divise in tre macro-tipologie: l'analisi del testo, il testo argomentativo e il tema d'attualità.

Ai fini della votazione finale, il primo scritto verrà valutato fino ad un massimo di 20 punti. Come specifica il ministero dell'Istruzione, la prova può essere strutturata in più parti, allo scopo di "verificare competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che la riflessione critica da parte del candidato".

"Tototracce" agli sgoccioli: le ricorrenze da tenere d'occhio

Sulle tracce della prima prova il dato è ormai tratto: il plico telematico è già arrivato nelle scuole, ma gli studenti non smettono di puntare su una rosa di alcuni nomi per quanto riguarda la tipologia dell'analisi del testo. Tra gli autori su cui puntano gli studenti - secondo il sondaggio di Skuola.net cui partecipano più di 1500 maturandi - Luigi Pirandello e Gabriele D'Annunzio, ma anche Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale.

Per quanto riguarda il testo argomentativo, occhi puntati su temi caldi e ricorrenze. Ricordiamo che cadono quest'anno i 100 anni dal caso Matteotti, 110 anni dall'inizio della Prima Guerra mondiale, 75 anni dalla nascita della Nato e 120 da quella di Robert Oppenheimer. Molto attese anche tematiche legate al conflitto israelo-palestinese e all'intelligenza artificiale.

Seconda prova

La seconda prova si svolgerà il 20 giugno, sempre a partire dalle 8.30, in forma scritta, grafica o scritto-grafica. Come sempre, il secondo scritto rappresenta una prova diversa e specifica per il singolo indirizzo di studio. Le materie per ogni quinto sono uscite a gennaio e la novità principale riguarda il ritorno, dopo ben 5 anni, della temuta versione di greco per il liceo classico.

Negli istituti professionali di nuovo ordinamento (Decreto Legislativo 61/2017), la prova è basata su competenze e nuclei tematici fondamentali di indirizzo, piuttosto che su discipline specifiche. Anche qui, come per il tema d'italiano, la prova avrà un valore massimo di 20 punti.

Cosa si può portare (e cosa no) alla seconda prova

Durante lo svolgimento della seconda prova sono tassativamente vietati dispositivi personali in grado di connettersi a internet, quindi ovviamente smartphone, che andranno spenti e consegnati, ma anche smartwatch e tablet. Bandito naturalmente anche qualsiasi appunto o libro di testo, mentre specifici supporti saranno permessi a seconda degli indirizzi di studio. Per il liceo classico e linguistico è consentito ad esempio l'uso del dizionario; per lo scientifico una calcolatrice, purché sprovvista di connessione internet; per l'artistico, così come per gli istituti tecnici, sono concessi alcuni strumenti tecnici (compassi, matite, squadre o altro).

Sono inoltre ammessi in casi specifici degli applicativi cloud. Purché alcune condizioni siano rispettate: prima di tutto che tali applicativi siano utilizzarti abitualmente durante il percorso di studi; che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata appositamente con autenticazione del candidato e il tracciamento delle operazioni svolte in rete.

Qualsiasi necessità tecnica deve inoltre essere esplicitata nel documento che il consiglio di classe ha dovuto elaborare entro lo scorso 15 maggio.

A chi tocca la terza prova

La famigerata terza prova è stata eliminata per la stragrande maggioranza degli istituti superiori a partire dal 2019. Tra le migliaia di studenti che hanno tirato un sospiro di sollievo, resta invece in programma un terzo scritto - che si terrà martedì 25 giugno 2024 - solo in alcuni indirizzi di studio: le sezioni EsaBac, EsaBac techno, sezioni con opzione internazionale, scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingui sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia.

Il colloquio orale

A partire dal lunedì o dal martedì successivi alla seconda prova scritta - tranne nelle scuole che ospiteranno i ballottaggi il 23 e il 24 giugno - i maturandi saranno chiamati a sostenere l'esame orale da parte della commissione esaminatrice, che è tornata ad essere mista, quindi con docenti interni ed esterni, oltre al presidente.

Il colloquio serve per valutare le competenze maturate dallo studente nel perimetro delle discipline d'esame e la capacità di esporre il proprio percorso educativo, culturale e professionale. Si inizia con uno spunto scelto dalla commissione che permette agli studenti di presentare una breve relazione o un elaborato multimediale sull'esperienza Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta. Come indicato nell'ordinanza ministeriale, va privilegiata la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare e, per quanto riguarda l'educazione civica, pur non essendo prevista una fase specifica dell'orale dedicata a questa disciplina, in qualunque momento dell'esposizione di un determinato argomenti, al candidato può essere richiesto di trattare le tematiche connesse all'educazione civica.

Come si forma il punteggio finale?

Il voto finale è determinato dal punteggio ottenuto nelle prove scritte, nel colloquio orale e dai crediti scolastici accumulati negli ultimi tre anni di scuola. La votazione complessiva è espressa in centesimi e suddiviso come segue: fino a 40 punti per i crediti scolastici, fino a 20 punti per la prima prova scritta, fino a 20 punti per la seconda prova scritta e fino a 20 punti per il colloquio. La commissione ha la facoltà di assegnare un bonus aggiuntivo di massimo 5 punti a chi ne ha diritto. Il punteggio massimo raggiungibile è 100, con la possibilità di ottenere la lode, mentre il punteggio minimo per superare l'esame è 60/100.