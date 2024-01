Simulazione di un'emergenza idraulica, esercitazione sugli argini della Bassa

Nella tarda serata di sabato 27 gennaio, a Cavezzo si è svolta un'esercitazione congiunta con alcuni gruppi di Protezione Civile dei Comuni in Area nord, a tema rischio idraulico. Si sono simulate diverse criticità arginali, allagamenti localizzati, fontanazzi e quali tecniche di Protezione Civile occorre utilizzare per intervenire al meglio.

Nel corso dell'esercitazione sono state utilizzate diverse attrezzature in dotazione ai Gruppi come: motopompe, torri faro per illuminare le zone di intervento, simulazione di utilizzo motoseghe per liberare l'area da eventuali alberature cadute a terra che ostacolavano l'accesso alle zone interessate, costruzione di opere idrauliche di protezione arginale (varo di teli) e coronelle di contenimento di un fontanazzo. In tutto i partecipanti sono stati una cinquantina in rappresentanza del GCVPC Cavezzo, GCVPC Finale Emilia, GCVPC Medolla, GCVPC Concordia, GCVPC S.Prospero, GCVPC San Possidonio, Guardie Ecologiche Legambiente e Volontari Croce Rossa Italiana di Finale Emilia.

Quella di sabato è stata un'interessante occasione di collaborazione e di confronto volto ad aumentare la preparazione dei volontari sulle tecniche e modalità di intervento. Si ringraziano come sempre a tutti i volontari che hanno partecipato con grande passione e dedizione, con l'obiettivo di essere sempre pronti ad aiutare il prossimo.