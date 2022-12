Addestramento negli scenari di crollo, formazione per i Vigili del Fuoco

Anche un contingente di Vigili del Fuoco di Modena ha partecipato nei giorni scorsi ad addestramenti organizzati a Bologna dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia Romagna per gli operatori appartenenti al nucleo Regionale USAR. Le squadre USAR sono specializzate nelle operazioni di ricerca e soccorso in ambienti urbani coinvolti in eventi come crolli o terremoti.

Tutto il personale Vigili del Fuoco ha la preparazione “Ligth”, ovvero le capacità di effettuare e mettere in atto il soccorso a vittime di crolli e simili, le squadre “Medium” intervengono nelle situazioni più critiche e complesse, laddove è necessario utilizzare tecniche e attrezzature particolari per penetrare tra le macerie, raggiungere gli infortunati ed estrarli.

Nelle 4 giornate si sono avvicendati circa novanta unità Vigili del Fuoco dei vari Comandi della Regione.

L'addestramento, dopo una breve sessione teorica in aula, è stato mirato all’utilizzo di puntelli e di cuscini di sollevamento idraulici e pneumatici. Attrezzature che permettono ai soccorritori lo spostamento e la messa in sicurezza di macerie o manufatti collassati permettendo creando varchi di accesso da cui poter fare operazioni di ricerca, anche con unità cinofile appositamente addestrate, individuazione e recupero delle vittime.