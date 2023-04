Polo di addestramento dei Vigili del Fuoco, anche il Canadair in azione a Pavullo

E' stata avviata ieri l'attività del polo di formazione DOS dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna Gli operatori DOS (direttori operazioni spegnimento) sono le figure che nell'antincendio boschivo fungono da coordinamento tra le squadre a terra e i mezzi aerei. Dotati di appositi apparati radio e mezzi fuoristrada i DOS si muovono sullo scenario d'incendio boschivo mantenendo il contatto con le squadre sul terreno e indirizzando i lanci di elicotteri e Canadair.

Il polo con sede a Pavullo sarà uno dei riferimenti nazionali per la formazione di questi operatori sia del Corpo vigili del Fuoco che di altri Enti.

La struttura è dotata di aule didattiche con simulatori virtuali per lezioni teoriche e di rimorchi da dislocare sul terreno a rappresentare realisticamente lo scenario di un incendio.

In attesa dell'inaugurazione ufficiale che avverrà in data ancora da definire, il 5 aprile si è aperta l'attività del Polo che vedrà gli operatori DOS dei Comandi VVF della regione alternarsi per diverse giornate di aggiornamento. Le attività di oggi 6 aprile sono state effettuate alla presenza del Direttore Regionale VVF Ing. Michele De Vincentis e del Comandante Provinciale Ing. Ermanno Andriotto.