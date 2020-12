Esondazione alla Fossalta: danni e circolazione interrotta

Sono esondati nella tarda serata di ieri i fiumi Tiepido e Panaro nella zona di Fossalta. Si sono infatti registrati vasti allagamenti sia ai campi circostanti, sia abitazioni ma anche al comparto produttivo di via curtatona.

A causa della piena del fiume Panaro, la Provincia mantiene chiusi, per motivi di sicurezza, il ponte di Navicello vecchio, lungo la diramazione della provinciale 255 Nonantolana e la via Emilia Est all'altezza della Fossalta, tra viale Caduti sul Lavoro e via Scartazza.

Rimangono chiusi anche Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. I due ponti sono stati chiusi in mattinata una volta superata la soglia di guardia. Chiuso in nottata anche Ponte Motta a Cavezzo.

Al lavoro Vigili del Fuovo, Protezione Civile, Tecnici hera e Polizia Municipale

Zona anche i Vigili del Fuoco col gommone ma fortunatamente non e stato utilizzato per mettere in sicurezza persone.

