Tiepido a livello "rosso", ore d'ansia alla Fossalta e primi allagamenti

Situazione particolarmente critica alla Fossalta di Modena, un nodo storicamente vulnerabile del reticolo idrografico modenese. Il torrente Tiepido continua a crescere e già nel cuore della notte scorsa ha superato la soglia "rossa": purtroppo il livello ha ripreso a crescere in mattinata e ci sono dubbi sul fatto che il torrente riesca a scaricare correttamente nel fiume Panaro. Il ponte della Fossalta su via Emilia Est è quindi osservato speciale, con il presidio fisso di Carabinieri e Protezione Civile.

Il ponte pedonale è già stato chiuso al transito e si attende di capire (scriviamo alle ore 11.45) se il livello salirà ancora tanto da mettere a rischio la transitabilità di via Emilia. Sul posto sono passati per un sopralluogo anche il Comandante dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Le recenti opere di rafforzamento degli argini stanno al momento dando i loro frutti, ma l'acqua ha allagato le aree previste dal piano alluvionale e sta già causando danni. Alcune attività e abitazioni a ridosso della via Emilia hanno subito allagamenti e sistemato sacchi di sabbia alle porte, così come si cerca di far evacuare l'acqua dalle casi di stradello Romano storicamente soggette ad allagamenti.

Sono al lavoro i Vigili del Fuoco e gli addetti della Protezione Civile con le idrovore, per cercare di alleggerire il carico d'acqua nelle aree più prossime ai fabbricati. Poco più a monte, a Ponte Sant'Ambrogio, i pompieri sono al lavoro dalla prima mattina per evacuare l'acqua che ha allagato gli interrati dell'Hotel Riverside.

Per tutta la zona Est della città il Comune consiglia di prestare attenzione agli scantinati e ai garage interrati: il livello alto di canali e fossi, infatti, potrebbe creare difficoltà al sistema fognario.