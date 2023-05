Accademia, tanta curiosità per i veicoli militari esposti al Motor Valley Fest

Non solo auto di lusso di ieri e di oggi, ma anche mezzi decisamente più particolari. Nell'abito del "Motor Valley Fest”, infatti, il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa) ha realizzato un’area espositiva della Difesa all’interno del Palazzo Ducale. Oltre 40mila visitatori hanno potuto ammirare alcuni progetti Dual Use di Ricerca e Innovazione Tecnologica (R&T) sviluppati nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare, gestito da Segredifesa, esemplificativi delle attività di R&T nonché dell’incremento del patrimonio di conoscenze della Difesa nei settori dell’alta tecnologia, sia in ambito nazionale sia internazionale.

In particolare, sono stati esposti un motore diesel ad alta densità di potenza e coppia e un veicolo innovativo Full Hybrid, per applicazioni militari e civili con unità propulsiva opportunamente customizzata, della Società Oral Engineering; il seggiolino Anti Blast della Società Dallara, in grado di attenuare lo shock provocato dall’esplosione di una carica posta al di sotto di un veicolo o in caso di un urto; il sistema di visione indiretta VUHLCAN della Società DCUBE Srl, che permette la guida dei veicoli a sportello chiuso o in condizioni di scarsa visibilità; il Sistema Autonomo di Guida per Veicoli Terrestri (SAGUVET), in grado di gestire da remoto veicoli ruotati o cingolati in dotazione alle Forze Armate e l’Unmanned Vehicle Route Clearence (UVRC), basato su un insieme di veicoli autonomi che riducono drasticamente l’esposizione del personale alle minacce poste da eventuali ordigni esplosivi, dell’azienda Lavorazioni Elettroniche e Meccaniche Srl.

Particolare interesse hanno suscitato alcuni dei mezzi più significativi e di recente acquisizione, sviluppati dall’industria nazionale in collaborazione con il Ministero della Difesa, come il Nuovo Blindo “Centauro” del Consorzio Iveco Oto-Melara e il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) “Lince” 2 della Iveco SpA.

La presenza di Segredifesa alla kermesse ha fornito occasione per ribadire l’importanza dell’Area Tecnico-Amministrativa del dicastero della Difesa quale interfaccia di riferimento nell’ambito del “Sistema Difesa”, inserito nel “Sistema Paese”, in merito alla sinergia tra le Forze Armate italiane con le aziende del settore aerospazio, difesa e sicurezza, incluse le piccole e medie imprese, le startup, le Università e i Centri di Ricerca pubblici e privati.

"Le tecnologie e i progressi tecnologici dei veicoli in dotazione alle Forze Armate consentono di rispondere con prontezza sia alle esigenze di sicurezza nazionale e internazionale, sia alle richieste di intervento nelle emergenze al servizio della collettività - si legge in una nota - Gli ambiti di Uso Duale delle capacità della Difesa – in Italia e all’estero – sono numerosi e disparati: nell’elenco figurano tra l’altro la lotta agli incendi boschivi, il soccorso in mare e in montagna, i trasporti sanitari d’urgenza, la meteorologia e climatologia, l’assistenza al volo e alla navigazione civile, la difesa cibernetica, la bonifica del territorio da residuati bellici, la cartografia e l’idro-oceanografia, la tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale, la difesa nucleare, chimica e biologica ed anche la promozione del Made in Italy".