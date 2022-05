A22, esposto alla Commissione Europea contro il project financing

"Siamo di fronte per l'ennesima volta al tentativo inaccettabile dell'Italia di impedire ad ogni costo la concorrenza leale allo scopo di favorire Autobrennero spa, così danneggiando utenti e finanza pubblica". Si è già arrivati in tutto "a 8 proroghe, disposte per legge dal 2014 ad oggi, che hanno permesso senza alcun bando di gara ad Autobrennero spa di continuare a gestire la tratta A22 nonostante fosse scaduta la concessione, sono secondo noi e secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, illegittime".

Lo dicono i comitati che stanno dando battaglia contro le nuove autostrade in Emilia-Romagna, la bretella Campogalliano-Sassuolo e la Cispadana, e contro il rinnovo della concessione dell'A22, dopo che Autobrennero ha consegnato al ministero la proposta per la concessione dell'A22 con un piano di investimenti da 7,1 miliardi di euro. Se per i comitati 'No Bretella Cs-Sì Mobilità Sostenibile' e 'No Cispadana Autostradale' sono tutti progetti che "violano palesemente il principio europeo di libera concorrenza", oggi in conferenza stampa è stata sviscerata l'essenza delle nuove carte bollate.

"Abbiamo chiesto alla Commissione Europea- spiegano i comitati- di vietare l'utilizzo delle procedure della finanza di progetto con diritto di prelazione per il rinnovo della concessione per la gestione dell'A22". Se dunque il decreto Infrastrutture (all'articolo 2) ha disposto che la gara europea per il rinnovo trentennale della concessione della A22 avverrà con la procedura della finanza di progetto, insistono i comitati: "In pratica, la stessa Autobrennero spa realizzerà il progetto, parteciperà alla gara pubblica per la sua realizzazione e nel caso la perdesse, avrà il diritto di prelazione per poter subentrare all'impresa concorrente".

