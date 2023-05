Kurdistan iracheno, espulsa la missione umanitaria. La testimonianza di Zavatti

Cattive notizie dal modenese Franco Zavatti, sindacalista e cooperatore dell’associazione “Modena incontra Jenin”. Zavatti faceva parte della missione umanitaria dell'associazione nazionale "Verso il Kurdistan" (con sede ad Alessandria)che è stata espulsa il 26 maggio dalle autorità irachene dai territori del Nord Iraq.

La missione umanitaria prevedeva una tappa a Serdest nella regione iazida di Sinjar e nel campo profughi kurdo di Makhmura per la consegna di aiuti per la realizzazione di presidi sanitari. Proprio il capo kurdo è da anni meta dei cooperatori modenesi, che consegnano gli aiuti raccolti in Italia e hanno contribuito a migliorare le condizioni di vita deiprofughi.

La missione doveva svolgersi sino al 31 maggio, ma è stata contrastata sin dall’inizio e interrotta anzitempo dalle autorità irachene adducendo motivi di sicurezza considerati invece pretestuosi dai partecipanti e finalizzati ad impedire ad osservatori internazionali di documentare quanto sta accadendo in quelle zone.

"Abbiamo avvisato l'ambasciata italiana a Bagahad della nostra intenzione di arrivare a Makhmour. Dall'unita' di crisi della Farnesina, ci sono arrivati una telefonata e un messaggio che invitavano invece ad accettare il diktat del governi iracheno, che ci aveva autorizzato a compiere ilo viaggio. Siamo stati quindi 'accompagnati' dalla scorta di un blindati dell'esercito fino a Mosul per poi proseguire fino a Bagdhad, dove, alle tre di notte, ci attendeva in albergo ìl vice ambasciatore, dott. Mignini. Ci eravamo, infatti, rifiutati di andare all'aeroporto in mancanza di un provvedimento formale di espulsione", si legge in una lettera che la missione ha inviato all’Ambasciata italiana a Baghdad.

Questa la dichiarazione di Zavatti: