Estate e biblioteche: solo la Delfini chiusa per una settimana

Crocetta, Giardino e Rotonda rimangono aperte anche in luglio e agosto, quando saranno fermi solo la Poletti e la sala studio dell’Archivio storico comunale

Biblioteca Delfini sempre aperta tranne una settimana, dal 9 al 14 agosto, mentre le tre strutture decentrate di quartiere – Crocetta, Giardino e Rotonda – non effettueranno chiusure. Anche nel 2021 l’attività estiva delle biblioteche comunali è nel segno delle aperture ai cittadini, permettendo quindi di fruire del servizio nei mesi di luglio e agosto.

Inoltre, continuano l’attività per tutto luglio anche la biblioteca specializzata Poletti, la sala studio dell’Archivio storico comunale e il punto di lettura di Modena est (che saranno fermi dall’1 al 31 agosto). Sono invece chiusi a partire da oggi, mercoledì 30 giugno, gli altri punti di lettura di quartiere: Madonnina e San Damaso (fino all’1 settembre), Baggiovara e Quattro Ville (fino al 15 settembre) e Cognento (fino al 19 settembre).

Per il miglior utilizzo delle opportunità di studio e lettura offerti dalle biblioteche, sono disponibili sul sito web dedicato e sul canale Youtube alcuni video tutorial che guidano alle procedure richieste per le varie esigenze: dall’iscrizione alle strutture al prestito e prenotazione ritiro libri, dalla prenotazione posti per lo studio alle ricerche sul catalogo digitale. Si può inoltre accedere alla biblioteca digitale EmiLib e usufruire gratuitamente di ebook, quotidiani e periodici, audiolibri, dvd, cd musicali e banche date multimediali.

Informazioni online anche sui canali Facebook (biblioteche.modena) e Twitter (bibliotecheMO) delle biblioteche. Informazioni telefoniche anche al telefono (059 2032940) o via mail (biblioteche@comune.modena.it) .