Etichette alimentari e trasparenza: un incontro a Giurisprudenza con gli esperti del settore

Si è tenuto nei giorni scorsi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia l’evento formativo in materia agroalimentare dal titolo food law: “Etichette alimentari: trasparenza, innovazione, prospettive di tutela nel settore agroalimentare” organizzato dalla sezione AIGA Modena (Associazione Italiana Giovani Avvocati), rappresentata dal Presidente della sez. avv. Alberto Rocchi in collaborazione con l’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Modena.

Durante l'incontro è emersa la necessità di adottare un approccio multidisciplinare alla materia sottolineando l’importanza di aggregarsi in team di lavoro composti certamente da agronomi e avvocati ma anche da altri professionisti per integrare le reciproche competenze e affrontare così le complesse sfide che il mercato alimentare pone davanti ai nostri produttori e consumatori.

“È bello vedere che anche le istituzioni e le autorità di vigilanza partecipano ad iniziative come quella di oggi, indice, peraltro del forte interesse che questo settore suscita per le aziende dal nostro territorio, ma forse più in generale, di tutto il territorio nazionale stante le numerose eccellenze che lo contraddistinguono”.

Tra i partecipanti all'evento erano presenti anche il presidente nazionale di Aiga, l'avv. Carlo Foglieni, che ha portato il suo contributo e la sua esperienza in merito alla normativa alimentare nonché il Presidente della “Commissione parlamentare di inchiesta dei reati connessi al ciclo dei rifiuti e di altri illeciti ambientali e agroalimentari” on. avv. Jacopo Morrone nonché il Presidente dell'Ordine degli Agronomi e dottori Forestali di Modena, dott. Roberto Bandieri, che ha tenuto un interessante intervento sull’ etichettatura; la moderazione dell'evento è stata affidata all'avv. Gianluca Carvelli membro della senzione Aiga di Modena.