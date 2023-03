Da Europa e USA per conoscere Modena: 20 operatori Mice per valutare le potenzialità del territorio

Sono 22 gli operatori del settore turistico aziendale provenienti da tutta Europa e dagli USA specializzati nell’organizzazione di meeting, viaggi d’incentivo, conferenze, fiere ed esposizioni che oggi, martedì 14 marzo 2023 si sono incontrati a Palazzo Re Enzo a Bologna dopo alcuni giorni di sopralluoghi nel territorio di Bologna e anche Modena alla scoperta di luoghi ed esperienze locali. Si chiama EncountER il primo workshop focalizzato esclusivamente sul settore Mice (meetings, incentives, conferences, exhibitions) per valorizzare l’Emilia-Romagna nell’ottica di un turismo anche business.

"EncountER è un workshop che ha lo scopo di mostrare agli operatori internazionali del settore le potenzialità della nostra regione in questo settore. – spiega Mariantonietta Melchiorre, direttrice generale della bolognese I’Meetaly - L’idea è nata dal fatto che, frequentando le fiere e i workshop internazionali, ci siamo resi conto che all’estero spesso i nostri colleghi conoscono molto bene la Food Valley e la Motor Valley, ma non sanno che si trovano nel cuore dell’Emilia-Romagna e conoscono le nostre città solo di nome, a volte con un po’ di confusione. Non hanno insomma la percezione di quanto potenziale ci sia nella nostra regione per l’organizzazione di eventi e viaggi incentive: ecco il perché di questo evento"

"Non abbiamo inventato niente - prosegue Melchiorre - questo tipo di workshop nella nostra regione esistono e funzionano, ma per altri settori del turismo (città d’arte, ecoturismo e turismo balneare…): ne mancava uno per il settore MICE e adesso lo abbiamo. Convention Bureau di Bologna ha sposato il progetto e fornito supporto all’organizzazione, rientrando anche nel lancio della nuova destinazione turistica Bologna-Modena"

I 22 operatori hanno potuto incontrare hotel, agenzie di servizi, catering e trasporti dopo aver visitato sedi, essersi cimentati in una masterclass di preparazione del gelato presso la Gelato Academy e le eccellenze produttive della provincia di Modena, che torneranno utili per l’organizzazione di incentive (acetaie, caseifici di Parmigiano Reggiano, musei Ferrari e la Maserati). Alcuni di questi operatori hanno già fatto richieste per la nostra regione e tramite questa esperienza potranno vendere meglio ai loro clienti la destinazione Emilia-Romagna».