Europeo di volo acrobartico, tutto pronto a Pavullo. Passano anche i Tornado dell'Aeronautica

Mancano ormai poche ore alla cerimonia d’apertura della 22esima edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship, in programma domani – sabato 9 settembre – in piazza Montecuccoli a Pavullo. Da domenica 10, scatteranno poi le gare ufficiali, che per tutta la settimana vedranno sfidarsi nei cieli sopra l’Aeroporto “G.Paolucci” dieci nazioni con complessivamente 26 piloti, giudicati da sette giudici. In particolare, le sfide acrobatiche si terranno tutti i giorni fino al 15 settembre, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Le gare, che prevedono una classifica di giornata, porteranno alla fine ad incoronare la nazione più forte.

Sabato 16 settembre, in chiusura di Europeo, è in programma un’ulteriore giornata di acrobazie, probabilmente la più spettacolare, in cui i primi dieci piloti in classifica si cimenteranno in un freestyle con fumogeni a ritmo di musica. La stessa giuria premierà il campione che si sarà distinto nel volo più adrenalinico e mozzafiato.

Durante tutto il periodo della manifestazione, inoltre, sono in programma una serie di eventi nel centro di Pavullo, che renderanno ancora più intensa e spettacolare l’esperienza sul territorio.

La cerimonia di apertura

I 26 piloti dell’Europeo saranno salutati e celebrati dal pubblico sabato 9 settembre con una cerimonia d’apertura in piazza Montecuccoli a Pavullo. Alle 15.45 è prevista la partenza del corteo da Piazza Caduti di Nassiriya (CC Campanella) composto, oltre che dagli stessi ‘assi dell’aria’, dalla banda cittadina, i gonfaloni, i carabinieri a cavallo, il gruppo storico “Corte dei Montecuccoli” e il Centro Danza D.I.A di Pavullo.

Alle 16.30 comincerà la cerimonia ufficiale in piazza con sorvoli sui cieli del paese da parte di due velivoli A-200 “Tornado” del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare. Successivamente verrà acceso il braciere olimpico, accompagnato in piazza da tre bolidi del calibro di Ferrari, Maserati e Stanguellini, e dal palco interverranno le varie autorità per sottolineare l’importanza della manifestazione per tutta la provincia modenese, anche in termini di attrattività turistica.

Sabato 16 settembre, sempre in piazza Montecuccoli, sono in programma le premiazioni e la cerimonia di chiusura dell’Europeo di Volo Acrobatico.

Gli eventi nel weekend

Anche il weekend in arrivo proporrà al pubblico un fitto programma di iniziative per tutti i gusti.

Domani, sabato 9 settembre, la cerimonia d’apertura dell’Europeo sarà accompagnata dall’annullo filatelico dedicato alla manifestazione realizzato da Poste Italiane. Sempre domani, si svolgerà un torneo di golf a Sestola, organizzato dalla Federazione Italiana Golf. Fino a domenica sarà presente presso l’aeroporto uno stand promozionale dell’Aeronautica Militare. Il panorama degli eventi permanenti si arricchisce poi della mostra sui “100 anni dell’Aeronautica Militare”, dal 9 al 17 settembre al Castello di Montecuccolo

Domenica 10 settembre, spazio all’arte e alla creatività con l’inaugurazione a Palazzo Ducale (alle ore 11) del gioiello dedicato all’Europeo di Volo Acrobatico realizzato da Emanuela Bergonzoni. Per gli amanti del buon cibo sarà presente tutto il giorno in piazza San Bartolomeo uno stand enogastronomico, organizzato dall’Associazione Tonino Parenti. Per gli appassionati di sport, il cartellone di eventi prevede il torneo di frisbee - promosso da Figest Flying Disc, FPA Freestyle player Association, MetaCarpi Heron ASD e Discobolo Polisportiva Pontevecchio – in programma presso i campi di calcio di Serra di Porto a Pavullo, e la corsa ciclistica Modena-Pavullo organizzata dalla Ciclistica Pavullese. Gli estimatori delle belle macchine, sempre domenica 10, potranno ammirare l’esposizione di Alfa Romeo storiche, a cura della RIAR, sia nel centro del paese che presso l’aeroporto.

Infine, alle 18.30, in piazza Montecuccoli andrà in scena la conferenza dal titolo ‘Il punto più alto’ con il Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi, organizzato dall’Associazione Marinai d’Italia di Modena.

Le mostre permanenti

Rimangono visitabili tutti i giorni anche le mostre permanenti a Palazzo Ducale: “Re Mida’ di Emanuela Bergonzoni, “Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria’ di Circol Art e “Pavullo: 1900/1969 - 70 anni in immagini", curata da Marzani, Giusti, Cassanelli e Lineti (orari consultabili sul sito www.comune.pavullo-nel- frignano.mo.it/). Continuerà fino al 20 settembre, solo su prenotazione, la mostra “Flying Home” con le opere di Roberto Covili presso la Casa museo Covili di Pavullo (informazioni disponibili sul sito coviliarte.com). A queste si aggiunge dal 9 settembre, fino al 17, la mostra sui “100 anni dell’Aeronautica Militare” al Castello di Montecuccolo.

I partner principali e organizzatori delle due manifestazioni sportive (l’appena concluso 11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix e l’imminente 22° edizione del Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship) sono Aero Club Italia, Aereo Club Pavullo, Fai, Enac, Coni Emilia-Romagna. Fondamentale, sia per i campionati in programma che per gli eventi collaterali, il supporto di tutti gli altri partner: Regione Emilia-Romagna, Sport Valley, Provincia di Modena, Comune di Pavullo, Comune di Modena, Unione dei Comuni del Frignano, Camera di Commercio di Modena, Fondazione di Modena, Confindustria Emilia, Confcommercio, Confesercenti, Lapam, Cna, Azienda USL di Modena, Associazione sportiva dilettantistica ‘Aeroporto Verde’, Croce Verde Pavullo, Rotary Club del Frignano e tutti gli imprenditori locali.