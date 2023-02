Evento "Fatto in Italia" pensando a San Valentino: tante idee regalo per la festa degli innamorati

Il 14 febbraio, festa degli innamorati, si avvicina. Se non avete ancora trovato il regalo, originale e al giusto prezzo, domani, 12 gennaio, al parco Novi Sad l’evento Fatto in Italia offre una piacevole opportunità. A due passi dal centro storico di Modena, dalle 7 alle 14.30, si potrà passeggiare all’interno di un vero e proprio centro commerciale all’aria aperta dove è possibile trovare davvero un po’ di tutto, compresi i regali per San Valentino.

Maglioni e camicie per questi giorni di grande freddo, oppure sciarpe, calze, guanti e giacche a vento e altri accessori di abbigliamento; stivali e scarpe per lei e per lui, adulti e bambini, e comode e calde pantofole per trascorrere in relax le ore a casa; proposte d’arredo per sala da pranzo, cucina, bagno e camere da letto; piante e fiori per chi vuole mettere alla prova il proprio pollice verde, e tanta oggettistica originale e curiosa.

Valore aggiunto, la professionalità e la cortesia degli operatori, sempre disponibili per un consiglio.