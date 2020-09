EViaggioItaliano, fa tappa a Modena la prima cucina mobile al mondo alimentata a energia solare

Sarà un fine settimana all’insegna delle eccellenze modenesi quello di #EViaggioItaliano, un tour inedito tra le realtà culturali e imprenditoriali più interessanti delle regioni italiane che si sposta solo con veicoli elettrici, ideato per il rilancio del turismo nazionale in chiave sostenibile coniugando natura, cultura, enogastronomia e alta tecnologia. Dopo Campania ed Emilia-Romagna, il tour toccherà Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige e nel 2021 il resto d’Italia. Viste le importanti finalità, il progetto ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, e il patrocinio tra gli altri della Commissione Europea, dei ministeri di Ambiente, Esteri, Infrastrutture e Trasporti e dell’ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo. In Emilia-Romagna è partner di tappa un’importante realtà legata alla mobilità elettrica come il Gruppo Hera.

Dopo una visita speciale del centro storico di Modena grazie alla piacevolissima guida di Modenatur e una tappa alle Terme della Salvarola, luogo magico sia per il corpo che per lo spirito, il team ha incontrato oggi, alla presenza dei sindaci di Maranello, Formigine e Fiorano, gli studenti dell’IIS A. Ferrari, il professor Filippo Sala e i dirigenti scolastici per scoprire le diverse esperienze di viaggio e i progetti realizzati nell’ambito della mobilità elettrica, come i veicoli Celeriferi del progetto V-BIKE. In serata il team raggiungerà Opera02 di Cà Montanari, cantina biologica Electric Friendly circondata dalle colline modenesi, presso cui si effettuerà il primo showcooking “solare” di tappa a bordo del Future Trailer con lo Chef Pietro Gisondi.

Venerdì 18 settembre #EViaggioItaliano sarà al Garage MillEmilia di Modena per l’Evento “Tradizione ed innovazione in garage come in cucina”, che vedrà lo showcooking del giovanissimo Chef Matteo Delvai – pupillo dell’entourage di Bottura - che realizzerà una ricetta a km0 con prodotti strettamente legati al territorio. Saranno in mostra diversi veicoli storici per raccontare la tradizione del motore nella città di Modena, che saranno affiancati dai modelli più interessanti del mondo dell’elettrico, sia a quattro che a due ruote. Nel corso dell’evento sarà inoltre realizzata un’opera d’arte live sul cofano della Nissan leaf 40 del team da parte dall’artista modenese Alessandro Rasponi. Sarà presente all'evento anche Matteo Valenza, YouTuber e tra i testimonial di #EVIaggioItaliano, con la collaborazione del quale sarà esposto in esclusiva e in anteprima italiana per gli ospiti dell’evento – dedicato a stampa, ai maggiori imprenditori locali e gli esponenti delle istituzioni del territorio - un veicolo che rappresenterà un vero e proprio game changer nel mercato mondiale dell’auto elettrica.

Il 19 settembre l’appuntamento sarà all’Acetaia di Balsamico Bonini dove la collaborazione di Gruppo Hera e #EViaggioitaliano ha portato all’installazione di un doppio WallBox e che vedrà il suo evento di l’inaugurazione proprio questo sabato, accompagnato da uno showcooking ad energia solare per la realizzazione di una ricetta tradizionale rivisitata: il Risotto al Balsamico Bonini. Si proseguirà poi con una visita al prosciuttificio Montevecchio per scoprire i segreti del processo di salatura del Prosciutto di Modena, cui seguirà una degustazione sostenibile a bordo del Future Trailer. Domenica 20 settembre la tappa emiliana del Tour si chiuderà con la tradizione del Parmigiano Reggiano raccontata dall’esperienza del Caseificio Poggioli di Spilamberto, struttura biologica ed energeticamente sostenibile, e con l’intervento di Guglielmo Garagnani, Vicepresidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Tutte le strutture che nel corso della tappa ospiteranno il Team di #EViaggioitaliano sono strutture green che riceveranno la certificazione di Electric Friendly by Motus-E in occasione del tour, come l’hotel Terme della Salvarola, – futura struttura Electric Friendlu che ad ottobre installerà una colonnina di ricarica Hera –, Opera02 di Cà Montanari, Cascina di Balsamico Bonini, il Best Western Premier Milano Palace Hotel e l’elegante ristorante Damodeo di Modena.

Il progetto

#EViaggioItaliano si muove con una flotta di veicoli elettrici da una a quattro ruote per mostrare, anche attraverso un utilizzo diffuso dei social media, le meraviglie dell’Italia, le realtà imprenditoriali più interessanti e innovative e i borghi più virtuosi dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica. Tra gli elementi caratterizzanti del tour il Future Trailer, un prototipo unico al mondo di cucina mobile per ShowCooking alimentato da pannelli fotovoltaici progettato e realizzato in Italia. A bordo famosi chef locali realizzano ricette a km zero grazie all’energia accumulata dai pannelli che ricoprono il Trailer che alimentano una doppia piastra a induzione, oltre a poter ricaricare diversi veicoli tramite la batteria integrata. L’auto elettrica che traina il Future Trailer è anche uno Studio Mobile all’interno del quale si realizzeranno interviste, live streaming e podcast che poi saranno veicolati attraverso i canali social del progetto e dei partner affinché #EViaggioItaliano sia un vero e proprio racconto in diretta delle eccellenze regionali italiane.

#EViaggioItaliano è stato ideato da un pool di realtà tutte italiane con in comune un alto tasso di innovatività ed una grande attenzione verso i temi della mobilità sostenibile: Fondazione eV-Now!, XMove, theSocialBreakers e To Be.

Partner di progetto sono importanti realtà legate al mondo della mobilità elettrica come il Gruppo Hera, le concessionarie Nissan Renord, Nissan Rotalnord, Motus-E e Enel X.