Comparto Ex Cantina, entro fine anno un nuovo parcheggio sotterraneo a Formigine

Termineranno entro la fine del 2023 i lavori per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo su due livelli presso il comparto “ex Cantina” a Formigine. L’opera, derivante da oneri di urbanizzazione, porterà alla creazione di 125 posti auto (di cui 68 al piano sotterraneo e 57 al piano di sopra) andando a rispondere all’esigenza di aumentare il numero di stalli a ridosso del centro storico. Da un punto di vista funzionale, il parcheggio sarà dotato di un impianto di illuminazione, telecamere di videosorveglianza, corpo scale e ascensore, e sarà raggiungibile mediante una rampa dedicata.

Ultimate le ultime pratiche di indagine, nell’autunno prenderà il via anche la riqualificazione vera e propria di tutto il comparto della “ex Cantina”. Obiettivo dei lavori sarà rendere meno impattante la capacità edificatoria limitando le altezze per rendere il tutto più proporzionato rispetto allo sviluppo del tessuto urbanistico dell’area e valorizzare al meglio il fabbricato in cui aveva sede l’ex Cantina Sociale. Il progetto intende alleggerire l’area in prossimità di via Pascoli anche tramite la delocalizzazione di 1500 metri edificabili in zona via Focherini/via XX Settembre, dove sorgeranno, oltre a nuovi parcheggi, anche 12 appartamenti di Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in risposta anche all’esigenza di abitazioni a prezzo calmierato in particolare da destinare a famiglie giovani. Questa operazione porterà infine alla creazione di nuove aree verdi e un passaggio ciclopedonale.

Dichiara il Sindaco Maria Costi: “Sta per arrivare a compimento un’opera attesa che farà aumentare il numero dei parcheggi ad uso del nostro centro storico di oltre 100 unità. Una risposta a una necessità concreta che permetterà al nostro centro, soprattutto in occasione della stagione di eventi, di essere ancora più facilmente raggiungibile. Inoltre, questo progetto porterà alla creazione di nuovi alloggi in via Bigliardi e via Focherini, dando riscontro a un’altra grande esigenza che è quella delle abitazioni, e recupererà il fabbricato tanto caro ai formiginesi della ex Cantina, da anni abbandonato. Grazie al soggetto attuatore del piano particolareggiato, Ferruccio Frascari Spa, e a tutti coloro che hanno lavorato e lavoreranno ancora per rendere tutto questo possibile”.