Ex ferrovia Modena-Vignola, il Comune acquista altri sei "spezzoni"

Il Comune di Modena ha acquisito dal Demanio dello Stato alcune porzioni di aree in città a titolo non oneroso relative all’ex tratta ferroviaria Modena-Vignola, come completamento del trasferimento a patrimonio comunale dell’ex ferrovia, e in via Galaverna, in quanto ritenuta necessaria a soddisfare funzioni di parcheggio pubblico.

Dopo il parere positivo dell’Agenzia alla richiesta di trasferimento dell’Amministrazione ai sensi della normativa sul “Federalismo demaniale”, il Consiglio comunale, nella seduta di giovedì 24 novembre, ha infatti approvato all’unanimità la relativa delibera presentata dall’assessora al Patrimonio Anna Maria Lucà Morandi.

In particolare, si tratta di sei “ritagli” di aree della tratta dell’ex ferrovia in via Gherbella (una di 36 metri quadrati all’altezza del Torrente tiepido e un’altra di 1.803 metri quadrati che costeggia la strada separandola dalla ciclabile), via Morane (una al Parco della Resistenza di 750 metri quadrati, una confinante la linea ferroviaria nei pressi del supermercato Esselunga di 800 metri quadrati e una di 58 metri quadrati all’altezza di via Liguria) e via Arquà angolo via Gemona (un’area stradale di 80 metri quadrati).

L’altra porzione di area acquisita, dedicata in parte a parcheggio e in parte a strada, è in via Galaverna a fianco del parcheggio della Coop Cialdini e si protrae fino a via Cesare Costa (1091 metri quadrati).