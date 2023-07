“Ex Ospedale Estense” di Modena: al via la gara per i lavori di riqualificazione

Recuperare, restaurare e favorire nuova fruibilità al Complesso storico dell’“Ex Ospedale Estense” di Modena. È questo l’obiettivo della procedura di gara, del valore di oltre 3 milioni di euro, pubblicata da Invitalia per conto del Ministero della Cultura – Gallerie Estensi.

L’intervento è in parte finanziato con risorse PNRR, nell’ambito della misura “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” (M1C3I1.2).

In particolare, l’appalto prevede l’affidamento dei lavori relativi al “Progetto di riqualificazione del complesso edilizio: Palazzo dei Musei – Ex Ospedale Estense in Modena – 2° Stralcio esecutivo lotto funzionale delle Gallerie Estensi: Galleria Estense e Biblioteca Estense”.

Le opere oggetto dell’appalto rientrano in un più ampio intervento di riqualificazione che interessa il complesso edilizio “Palazzo dei Musei-Gallerie Estensi” in Modena. Il primo stralcio di intervento, oggi in corso di esecuzione, ha riguardato il consolidamento strutturale e il miglioramento sismico dell’Ex-Ospedale Estense.

Il secondo stralcio delle opere, oggetto della gara pubblicata da Invitalia, prevede l’esecuzione – in continuità con quanto già realizzato – di opere architettoniche, di restauro e di tipo impiantistico quali:

il miglioramento della distribuzione e accessibilità degli spazi attraverso il completamento dei connettivi verticali;

il trattamento delle superfici interne relative alle nuove pavimentazioni, individuate in continuità con gli spazi espositivi esistenti del “Palazzo dei Musei”;

interventi di consolidamento strutturale delle scale secondarie;

interventi impiantistici vari e installazione di un montacarichi esterno nel cortile del Palazzo dei Musei.

Costruito nel 1764, su progetto dell’architetto Termanini per volontà del Duca Francesco III d’Este, il “Grande Albergo dei poveri”, oggi conosciuto con il nome di “Galleria Estense” e “Palazzo dei Musei”, ha subito nel corso del tempo una serie di interventi che ne hanno modificato l’aspetto e la destinazione funzionale.

Oggi il complesso copre una superficie di circa 25.000 mq e riveste il ruolo di polo culturale, all’interno del quale convivono i principali istituti culturali della città, quali i Musei Civici, la Biblioteca Poletti, l’Archivio storico, la Biblioteca Estense e la Gallerie Estense.

Per presentare le offerte c’è tempo fino al 24 luglio 2023.