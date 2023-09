Ex Politeama di Sassuolo: approvato il progetto definitivo

La Giunta del Comune di Sassuolo, nella seduta di ieri, con la delibera n° 189 in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, ha approvato il progetto definitivo denominato: “Riuso e rifunzionalizzazione dell’ex teatro “Politeama” in Sassuolo (MO) per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale ed archivio storico comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 31/05/2021 fu approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico ed Economica denominato: “Riuso e rifunzionalizzazione dell’ex teatro “Politeama” in Sassuolo per la realizzazione di una nuova biblioteca digitale e archivio storico comunale e, con Decreto interministeriale del 30 dicembre 2021 dal titolo “Contributi ai comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026. (PNRR - M5.C2.2 - Investimento 2.1)”, furono assegnate le risorse.

I 5.300.000,00 €, iva inclusa, necessari all’intervento, quindi, saranno finanziati nell’ambito del PNRR finanziato con le risorse dell’Unione Europea – NEXT GENERATION EU - missione 5, componente: 2, investimento 2.1.

Con il Decreto Legge 6 novembre 2021 n.152 recante: "Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" convertito in Legge 29 dicembre 2021 n. 233, in particolare l’art. 31-bis, commi 1, 3, 4 e 5 e l’articolo 9, comma 18-bis, è stata data la possibilità ai Comuni, “al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, di assumere a tempo determinato “personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026” e l’Amministrazione Comunale intende aderire a tale possibilità.