Camporota lascia per diventare assessore, il nuovo Prefetto sarà Fabrizia Triolo

Nella seduta di oggi il Consiglio dei Ministri ha trattato anche la questione relativa alla Prefettura di Modena. Il posto di prefetto è di fatto vacante dopo l'annuncio di Alessandra Camporota, che si era messa in ferie in attesa di lasciare viale Martiri ed assumere un nuovo incarico - questa volta politico - in piazza Grande, come assessore alla sicurezza della neonata giunta Mezzetti. Oggi a Palazzo Chigi, su proposta del Viminale, Camporota è stata messa a disposizione dell'amministrazione.

La decisione è “esclusivamente di natura tecnica e non punitiva'', chiarisce una fonte qualificata, ''in quanto questa nomina ad assessore rappresenta comunque un motivo di soddisfazione per il Viminale perché indirettamente dimostra un apprezzamento da parte del Pd emiliano romagnolo verso le politiche di sicurezza attuate dal governo nel territorio di Modena, politiche di cui il prefetto è principale attuatore”. Lo riporta Adnkronos.

Allo stesso tempo il Consiglio dei Ministri ha nominato il nuovo prefetto di Modena: si tratta di Fabrizia Triolo. Originaria di Palermo, dove si è laureata in giurisprudenza, Triolo vanta una carriera ormai trentennale nell'Amministrazione civile dell'Interno.

Ha lavorato nelle prefetture di Brescia, Genova, e Alessandria, per poi essere promodda a Vice Prefetto Vicario nel 2016 a Savona. Ha maturato in particolare molta esperienza nell'area "Ordine e sicurezza pubblica" Per un anno ha svolto le funzioni di Prefetto della Provincia di Biella e sul finire del 2020 è stata nominata Prefetto della Provincia di Cuneo, ruolo che ha ricoperto fino ad oggi.