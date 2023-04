Farmacie, Fabrizio Violi è il nuovo presidente di Federfarma Modena

Fabrizio Violi è stato eletto nuovo presidente di Fedefarma Modena. La nomina è avvenuta nei giorni scorsi, in occasione del rinnovo del consiglio direttivo di Federfarma Modena, che sarà operativo nel triennio 2023-2025. Violi, direttore dell'omonima farmacia a Spilamberto, aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente nella precedente consigliatura.

Il neo presidente succede alla dott.ssa Silvana Casale, che il nuovo consiglio ha ringraziato “per il lavoro e la dedizione dimostrati in questi anni, in modo particolare durante il difficile periodo della pandemia”.

“La pandemia da Covid-19 ci ha messo a dura prova, ed è doveroso ringraziare chi mi ha preceduto in questa carica e tutti i colleghi farmacisti per quanto si sono prodigati nell’offrire il nostro contributo a tutela della salute pubblica. Che la farmacia costituisca oggi un punto di riferimento strategico quale presidio sanitario territoriale è ormai sotto gli occhi di tutti. Questo consiglio lavorerà per consolidare questo suo ruolo fondamentale, sempre a fianco dei nostri colleghi farmacisti”, ha dichiarato il dott. Violi.

Vice presidente di Federfarma Modena sarà Marina Colli, segretario Paolo Muzzioli, tesoriere Roberto Gallini; rappresentante delle farmacie rurali Andrea Bergamini, consiglieri Alice Reggiani e Gianni Negrini.