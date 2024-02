“Facciamo luce sul cuore” e la fontana del Graziosi s'illumina di rosso

Il Comune di Modena aderisce all’iniziativa “Facciamo luce sul cuore”. Mercoledì 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie Congenite, la fontana del Graziosi in largo Garibaldi sarà illuminata di rosso grazie alla collaborazione con Hera Servizi Energia.

Le Cardiopatie congenite sono malformazioni del cuore presenti nel bambino alla nascita e piuttosto frequenti; rappresentano il 40 per cento di tutte le malformazioni neonatali, con un'incidenza in Italia di circa 8 neonati per 1.000 nati vivi, pari a circa 4.000 neonati l’anno. Sono diverse per genere ed entità: alcune gravi da mettere a rischio la salute e la vita dei bambini già alla nascita, richiedono un trattamento precoce. Altre sono meno gravi e non compromettono l’accrescimento dei bimbi.

Il 14 febbraio, la Giornata Mondiale delle cardiopatie congenite coincide con la Festa di San Valentino: anche quest’anno, per sostenere le famiglie accolte al Polo dei Cuori, l’Associazione lancia la campagna social “A San Valentino innamorati di noi” con la realizzazione dei tradizionali cuori di cioccolato venduti dai volontari.

La campagna è promossa dall’associazione Piccoli Grandi Cuori Odv, che opera presso i reparti di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi a Bologna. Per saperne di più: www.piccoligrandicuori.it