Nessun concerto di Vinicio Capossela a Carpi, falsi eventi su Facebook

La Direzione del Teatro di Carpi informa che nessun concerto è in programma l'11 agosto nel teatro stesso né in altra sede comunale: la precisazione si rende necessaria perché circola in rete da qualche giorno la falsa notizia di uno spettacolo di Vinicio Capossela (a sua volta ignaro della cosa quindi estraneo alla sua comunicazione).

Il riferimento è a due eventi comparsi su Facebook nelle scorse ore, che riportavano la notizia di un concerto del cantautore, che in realtà in quella data si esibirà Teatro dei Ruderi dell'Area Archeologica di Cirella Antica. Entrambi gli eventi, attraverso una serie di link a cascata rimandano ad un sito di servizi streaming - gestito da una società slovacca - per il quale viene chiesta la registrazione: sembra abbastanza palese come si tratti di un raggiro per ottenere iscrizioni a questo servizio.

Per la programmazione del Teatro Comunale di Carpi le informazioni ufficiali e aggiornate sono quelle pubblicate sui siti istituzionali https://www.comune.carpi.mo. it/ e www.teatrocomunale.carpidiem. it, e sulla pagina www.facebook.com/ teatrocomunalecarpi/