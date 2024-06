Lo stabilimento accoglie 30mila persone, Family Day record per Ferrari

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Dopo cinque anni torma il Family Day del cavallino Rampante, con un’edizione che per la prima volta si estende al fine settimana. L’appuntamento riservato alle "Persone Ferrari", ai loro amici e alle loro famiglie ha registrato il numero di presenze più alto di sempre: nelle giornate del 22 e del 23 giugno, infatti, i visitatori sono stati circa 30.000.

Fra loro, il Presidente John Elkann, il Vice Presidente Piero Ferrari e l'Amministratore Delegato Benedetto Vigna che hanno accompagnato i loro famigliari e amici alla scoperta dei Musei Ferrari e degli stabilimenti di Maranello e Modena, oggetto di continui investimenti all’insegna dell’innovazione sostenibile.

I dipendenti hanno avuto l'opportunità di far conoscere ai loro ospiti le aree dell'azienda, che in alcuni casi erano rimaste inaccessibili al pubblico come il Centro Tecnico, il Garage Pit Stop e la sede di Endurance & Corse Clienti. Qui sono state esposte le Ferrari 499P che hanno vinto la 24 Ore di Le Mans negli ultimi due anni.

Ha destato grande interesse il nuovo e-building, inaugurato venerdì alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Nell’edificio, progettato dall'Architetto Mario Cucinella, nasceranno vetture con motore termico, ibrido e anche il primo modello elettrico di Ferrari, previsto per il 2026.