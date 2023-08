Farmaci, vaccini e assicurazioni sanitarie: come proteggere la salute in vacanza

La salute non va in vacanza, per questo è fondamentale equipaggiarsi con i farmaci giusti quando si parte per un viaggio, così come è altrettanto importante essere informati sull’assicurazione sanitaria più adatta e le malattie infettive presenti in alcuni Paesi. Per aiutare i cittadini in procinto di concedersi un periodo di ferie, l’Azienda USL dà alcune indicazioni utili per partire senza pensieri e scongiurare tutti gli imprevisti del caso.

Farmaci personali e salvavita

Preparare una scorta sufficiente dei farmaci che si usano abitualmente, soprattutto se salvavita, legati a terapie giornaliere o per patologie croniche (cuore, pressione arteriosa, diabete, anticoncezionali, liquidi per lenti a contatto, ecc...). Si consiglia di conservarne una quota nel bagaglio a mano, per non interrompere il trattamento in caso di mancata consegna delle valigie. Possibilmente, chiedere un certificato o lettera di accompagnamento del medico prescrittore (per eventuali contestazioni doganali o smarrimento).

Kit di automedicazione

Per le piccole problematiche di tipo sanitario si consiglia di portare farmaci contro il mal di viaggio (mal d'aria, d'auto e di mare), il dolore (analgesici) e la febbre (antipiretici), il vomito (antiemetici), le coliche (antispastici); un antidiarroico e un disinfettante intestinale (contro la diarrea del viaggiatore), materiali e piccoli dispositivi (termometro, cerotti, garza sterile, disinfettante, ghiaccio sintetico), pomate per punture d'insetto, scottature.

Può essere importante (per i viaggi in zone tropicali/equatoriali, viaggi d'avventura, o al di fuori dei circuiti turistici) avere creme solari con elevato potere protettivo, antimalarici (se si viaggia in zone a rischio, ma per questo è necessario consultarsi con il proprio medico), repellenti efficaci contro gli insetti, integratori minerali (in caso di diarrea, soprattutto per bambini e anziani). Conservare tutti i foglietti illustrativi ed utilizzare farmaci noti e già utilizzati.

Assistenza sanitaria

Controllare se nel paese di destinazione è necessario possedere un'assicurazione personale sanitaria (questa solitamente è inclusa nei “pacchetti” dei viaggi organizzati); verificare sempre l'entità e la qualità dell'assistenza assicurata e le eventuali incompatibilità.

Infine ricordare sempre la tessera sanitaria personale, in corso di validità, infatti...

• nei paesi dell'UE, la tessera sanitaria personale garantisce l'assistenza sanitaria;

• alcuni Paesi hanno stipulato convenzioni con l'Italia per la garanzia delle sole cure urgenti.

Per informazioni sulla tessera sanitaria, Paesi convenzionati e documenti necessari è possibile telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale 800 033 033 (giorni feriali 8,30-18 e il sabato 8,30-13).

Viaggi internazionali

Il Servizio Igiene Pubblica fornisce informazioni aggiornate in tempo reale sulle malattie infettive presenti nel paese di destinazione del viaggiatore, sui comportamenti da adottare per la loro prevenzione e propone (anche valutando lo stato di salute del viaggiatore):

le vaccinazioni ritenute opportune;

le vaccinazioni richieste per l'ingresso in alcuni Stati e/o istituzioni (college, campus universitari);

le vaccinazioni previste dal regolamento internazionale (febbre gialla vaccinazione antimeningococco ACWY).

Gli operatori forniscono informazioni sui comportamenti da adottare e sulla eventuale profilassi antimalarica.

Per prenotare o disdire la prestazione è possibile rivolgersi ad uno dei canali di prenotazione dall'Ausl di Modena consultabili alla pagina dedicata; tramite il canale di prenotazione Cupweb, è possibile prenotare solo la seduta di consulenza/informazioni per un massimo di due persone (inserendo un'unica prenotazione).

La prestazione prevede, oltre alla consulenza, anche l’offerta e l'eventuale somministrazione dei vaccini.

Sebbene il Servizio Igiene Pubblica provveda ad aumentare il numero di sedute nei periodi in cui la domanda di consulenza aumenta significativamente (dicembre-gennaio, aprile, giugno-luglio-agosto) se si intende viaggiare in tali periodi si consiglia di prenotare almeno con uno o due mesi d’anticipo.

Misure anti Covid

Considerando che la diffusione del Coronavirus non è ancora debellata del tutto, l’Ausl di Modena raccomanda di adottare le misure di precauzione anti contagio anche durante le vacanze in Italia o all’estero: si consiglia di indossare la mascherina qualora ci si trovi in contesti in cui non è possibile mantenere il distanziamento da altre persone (anche nei luoghi in cui non vige l’obbligo di indossarla) e igienizzare le mani di frequente.

Prima di chiudere la valigia non dimenticare…