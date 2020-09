VIDEO | Il fascino delle auto d'epoca rivive nel Gran Premio Nuvolari

150 equipaggi da tutta Europa per celebrare l’indimenticabile mito del “Grande Tazio”. Tona anche quest'anno la manifestazione internazionale per auto storiche il gran premio nuvolari .

La 30ª edizione celebra un importante traguardo collettivo per tutti gli appassionati. Il Gran Premio rappresenta un’occasione unica per poter ammirare da vicino queste leggendarie vintage car che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale. Il mito del grande Nuvolari è sempre forte e presente e con il Gran Premio rivive ogni anno, grazie ai numerosi appassionati che condividono le emozioni di un viaggio straordinario a bordo di veri e propri capolavori di meccanica e design.

Con partenza da Mantova il gran premio non poteva non passare anche per la terra dei motori.