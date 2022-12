Modena in un anno, i fatti che ricorderemo in questo 2022

Pandemia, finiscono le limitazioni

Archiviati i lockdown e le zone colorate, il 2022 ha visto progressivamente cadere anche le ultime e residue limitazioni legate alla pandemia. L'anno che sta per concludersi è stato di fatto quello del vero ritorno alla normalità, che l'addio definitivo al Green Pass, lo strumento che per diversi mesi ha regolato non senza contraddizioni la vita pubblica, e poi con il pressoché definitivo abbandono delle mascherine, fedeli compagni di vita dei modenesi per almeno due anni.

Sono così andate in pensione tutte le arzigogolate e complesse restrizioni che hanno caratterizzato le prime ondate di coronavirus e condizionato pesantemente la vita dei cittadini, dal lavoro alla scuola, fino agli eventi pubblici. La vita è tornata alla normalità - o per lo meno a quella che consideravamo tale prima della pandemia - fatto salvo alcune restrizioni in ambito sanitario, che saranno probabilmente destinate durare nel tempo. Il Consiglio dei Ministri ha disposto al 31 marzo 2022 la chiusura dello stato di emergenza dichiarato nel gennaio di due anni prima e dal 1° maggio è stato di fatto abolito il Green Pass.

Gli ultimi mesi hanno rappresentato la chiusura - ci auguriamo definitiva - di una stagione davvero dura e drammatica. Una parentesi inaspettata che, oltre al costo in termini di vite, ha rimesso in discussione molte certezze e tanti elementi che la nostra società oggi considera scontati.

Elezioni politiche, il voto dei modenesi

Il 25 settembre i modenesi si sono recati alle urne per eleggere i propri rappresentanti alla Camera e al Senato, contribuendo così a disegnare lo scenario politico che oggi determina il Governo del paese. Alla vittoria nazionale con largo vantaggio da parte del centrodestra guidato da Giorgia Meloni, sul territorio modenese è stato il centrosinistra a prevalere, seppur di poco.

Le elezioni politiche hanno infatti certificato la perdita di consenso da parte della sinistra in un territorio tradizionalmente "rosso", in favore di una avanzata significativa in particolare di Fratelli d'Italia. Emblematico il fatto che per la prima volta nella storia il collegio di Modena non abbia eletto un deputato di centrosinistra.

Il nostro territorio, a vario titolo a seconda dei collegi, ha contribuito ad eleggere complessivamente 21 parlamentari.

Sul versante elettorale - oltre al referendum sulla giustizia che non ha ottenuto il quorum - ricordiamo il rinnovo delle Amministrazioni di tre comuni modenese, dove si è avuta la conferma degli scenari precedenti: Enrico Diacci confermato sindaco di Novi, Massimo Paradisi a Castelnuovo Rangone e Tania Meschiari a Bomporto.

Hollywood arriva a Modena

Nell'estate del 2022 la città (e non solo) ha vissuto un'esperienza inedita me sotto molti aspetti davvero affascinante, diventando il set di "Ferrari" progetto cinematografico dell'osannato regista Michael Mann sulla vita di Enzo Ferrari. Un colossal da 90 milioni di euro o forse più, che ha portato in terra modenese star del calibro di Penelope Cruz, Adam Driver e Patrick Dempsey, trasformando in particolare il centro storico (e un edificio alla Madonnina) in una rievocazione del 1957, tra bolidi d'epoca e scenografie evocative come quelle di Largo Garibaldi o della Mille Miglia.

Al netto di qualche disagio inevitabile, è sicuramente stata un'occasione davvero unica per comprendere i meccanismi delle mastodontiche produzioni hollywoodiane e per rendere un doveroso tributo alla realtà del Cavallino e della sua storia, sempre citata ma mai raffigurata in modo diretto come in questa occasione per il pubblico mondiale. Nella speranza di poter presto andare nelle sale per fare da spettatori a quello che ci auguriamo sia un lungometraggio da applausi.

La promozione del Modena in Serie B

Modena-Pontedera 4-0, 23 aprile 2022: ecco la data indelebile nel ricordo dei canarini che hanno riconquistato la Serie B dopo sei lunghi anni di sofferenza. Un traguardo voluto e sudato fino all’ultimo, per il quale è stato necessario addirittura il gol più strano della storia del calcio, quello del portiere Riccardo Gagno da porta a porta contro l’Imolese. Grande festa quindi al ‘Braglia’ e in città, ma la storia non finisce semplicemente così. SudTirol-Modena 0-2, 14 maggio 2022: ecco anche la SuperCoppa alzata da capitan Pergreffi a sancire la miglior squadra dei tre gironi di Serie C. Tutto riassunto perfettamente dalle parole del presidente Rivetti: “Per il canarino volare non è un sogno, ma una necessità”. (di Gaiai Ferri)

Addio a tre grandi modenesi

Sono diverse le figure importanti che sono venute a mancare in questo anno. Vogliamo ricordarne tre su tutte. Il 2 novembre è deceduto all'età di 87 anni l'ingegner Mauro Forghieri, che fu scelto proprio da Enzo Ferrari come capo del “Reparto Corse” di Maranello. A partire dal 1962, rivestendo il ruolo di responsabile del Reparto tecnico per le vetture da corsa di F1 e della categoria Sport prototipi, Forghieri guidò infatti le supercar modenesi alla vittoria di 54 gran premi iridati, quattro titoli mondiali piloti e sette titoli costruttori. Una leggenda del motorsport.

A maggio la comunità modenese ha salutato invece dom Gregorio Colosio, monaco benedettino di origine bergamasca, ma da 56 anni insediato presso l'Abbazia di San Pietro. Una figura carismatica e di grande umanità, che nei decenni era diventato punto di riferimento per moltissimi fedeli, per tanti stranieri che avevano trovato nell'abbazia un luogo di accoglienza, per i carcerati, per i giovani dei gruppi scout. Aveva 84 anni.

Erano invece i primi di giugno quando, all'età di 85 anni, se ne è andato Ermes Rinaldi, l'oste di Modena. Figura iconica e interprete della modenesità buongustaia e "contadina" che oggi si fanno sempre più rarefatte, Rinaldi ha rappresentato per decenni con la propria Osteria di via Ganaceto il mattatore dei pranzi di intere generazioni. Un ristoratore che è diventato un'icona in oltre mezzo secolo di attività.

L'economia modenese cresce, ma esplode il caro-vita

Dopo i due anni contrassegnati dalla pandemia, i principali indicatori dell'economia locale tornano a salire in modo convincente. Riparte con numeri record l'export delle imprese locali e cresce l'occupazione, tornano a salire consumi in molti settori chiave. Ma non è tutto oro quello che luccica. La guerra russo-ucraina scoppiata nel febbraio e una serie di altri complesse contingenze internazionali hanno importanti ripercussioni sulla vita di tutti i giorni, i cui costi incominciano a lievitare.

Il costo delle forniture energetiche di luce e gas raggiunge livelli impressionanti, con bollette che arrivano a triplicare anche il proprio valore da un anno all'altro. A questo si aggiunge una corsa al rialzo del prezzo dei carburanti, che nel mese di marzo raggiungono cifre record, imponendo misure politiche di contenimento dei costi. Il tutto condito da una inflazione galoppante, che a Modena, al termine dell'anno, si attesta su un +13% rispetto all'annata precedente. Tempi difficili, specialmente in prospettiva, anche per un territorio dove il livello di benessere è tra i più alti d'Europa e del mondo.