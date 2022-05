"Fatto in Italia", torna l'appuntamento al parco Novi Sad

Nella consueta cornice del Parco Novi Sad di Modena, domani 8 maggio, dalle 7.00 alle 14.30, si svolgerà l’evento Fatto In Italia.

Un gruppo selezionato di ambulanti per l’occasione allestirà i propri banchi offrendo agli amanti degli acquisti all’aria aperta prodotti che uniscono qualità e giusto prezzo. Molto varia la tipologia di prodotti che si possono acquistare: si va dall’abbigliamento per adulti e bambini, con anche calzature e borse, sino agli articoli per la casa