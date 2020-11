Pilota positiva al covid, salta la finale delle ragazze della Ferrari Driver Academy

Il Covid fa slittare anche le gare delle ragazze della Ferrari Driver Academy. La fase finale del programma Fia Girls on Track-Rising Stars, previsto a Maranello questa settimana, è stata infatti posticipata alla luce della positività al Covid-19 di una delle quattro ragazze finaliste.

Le protagoniste del camp decisivo dell'iniziativa voluta dalla Fia Women in Motorsport Commission, e finalizzata alla scoperta e al supporto delle migliori giovani da avviare al motorsport professionistico, avevano iniziato le verifiche, i corsi e i laboratori da remoto. Il tutto in attesa dell'esito del tampone obbligatorio, per poter procedere con le attività del programma da svolgere in pista.

La Fia Women in Motorsport Commission e la Ferrari Driver Academy, dopo l'esito positivo del tampone, hanno concordato di posticipare l'attività. Una nuova data verrà comunicata "appena possibile".

Precisano gli organizzatori: la giovane, che si trovava già in autoisolamento in attesa del risultato del tampone, non ha avuto contatti con altre persone coinvolte nel programma, se si esclude l'adulto che la accompagnava, e rimane in quarantena.

(DIRE)