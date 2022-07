Fine lavori in centro, Seta ristabilisce la fermata di via Grandi a Soliera

In corrispondenza della fine lavori in centro storico, a partire dalla prima corsa di martedì 19 luglio viene ripristinata la tradizionale fermata unica dell'autobus extraurbano lungo via Grandi (in entrambe le direzioni).

Contestualmente viene eliminata la fermata provvisoria di via Roma dove torneranno utilizzabili le due aree di sosta per autoveicoli.