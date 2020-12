Ferrari premiata anche per i progressi nella sostenibilità ambientale

Ferrari figura fra i leader globali della performance ambientale e della trasparenza secondo la classifica annuale di Cdp (Carbon Disclosure Project), l'organizzazione indipendente non-profit specializzata nella rendicontazione ambientale e nella valutazione delle strategie aziendali per la sostenibilità.

La casa di Maranello ha ottenuto infatti il rating A, a riconoscimento delle azioni intraprese per il contrasto al cambiamento climatico, posizionandosi al di sopra della media regionale europea e della media di settore. La valutazione di Cdp, in particolare, "ha riconosciuto gli sforzi e i progressi compiuti da Ferrari per mitigare il riscaldamento globale". Nel questionario Climate Change, la società di Maranello si è distinta nelle categorie di Governance, Risk Management & Strategia di Business, nonchè "per l'accuratezza delle informazioni sulle emissioni di scopo 1 e scopo 2".

Il percorso intrapreso negli ultimi anni dal Cavallino Rampante verso la sostenibilità, in questo quadro, ha previsto "una riduzione costante delle emissioni degli impianti di produzione e delle vetture", si legge tra le motivazioni. L'impegno di Ferrari si intensificherà nel corso dei prossimi anni con l'obiettivo di diventare "carbon-neutral".

(DIRE)