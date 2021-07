Incidente al Motor Valley Fest, la vicinanza di Ferrari alla famiglia del meccanico

"La Ferrari si è naturalmente subito attivata per garantire al collega e alla sua famiglia tutto il sostegno necessario sotto ogni punto di vista sia in questa fase che in futuro. Su espressa richiesta della famiglia, non verranno forniti ulteriori aggiornamenti".

Con queste poche parole Ferrari Spa interviene all'indomani dell'incidente che si è verificato durante ò’esibizione della F1 in programma al Motor Valley Fest sul circuito cittadino del Parco Novi Sad, e che è costato l'amputazione di un piede ad un meccanico, investito da una monoposto a causa di una manovra errata.