"Ferrari", le prime foto dal red carpet del Festival di Venezia

Modena è protagonista alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia con uno dei suoi personaggi più illustri e famosi nel mondo: Enzo Ferrari. Il patron della scuderia di Maranello (Mo) rivivrà nel biopic firmato da Michael Mann in concorso per il Leone d’oro, e avrà il volto di Adam Driver, in un cast stellare che vede tra gli altri anche Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey.

In queste ore si sta tenendo il famoso Festival e sono uscite le prima immagini del red carpet. “Ferrari” sarà presentato questa sera, giovedì 31 agosto, alle ore 19 in Sala Grande della Mostra, presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Ieri invece l'uscita del primo teaser trailer ufficiale del film.

Il film sul Drake

Ambientato nell’estate del 1957, in un momento di forti difficoltà sia sul piano professionale che personale per Enzo Ferrari, che decide di scommettere tutto su una gara automobilistica, la leggendaria Mille Miglia, la pellicola è prodotta da Ilbe, attraverso la società collegata “Welcome to Italy”, e da Moto Pictures llc, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission.

Girato tra Modena e Maranello, con puntate anche a Reggio Emilia, Fiorano Modenese, Novellara e Imola, il film è distribuito a livello internazionale da Neon mentre arriverà sul grande schermo in Italia grazie a 01 Distribution e Leone Film Group, a fine anno.