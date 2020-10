Distretto ceramico, partito oggi il primo treno Piacenza-Dinazzano

È partito infatti proprio oggi il primo treno, dei tre previsti a settimana, lungo la tratta Piacenza-Dinazzano che trasporterà ogni sette giorni nel distretto ceramico sassuolese, 3mila tonnellate di materie prime a uso industriale.

La nuova linea dedicata è stata realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, attraverso la gara del ferro, e alla fattiva collaborazione dell’azienda Kerakoll di Sassuolo insieme all’impresa ferroviaria Dinazzano Po di Rfi e il Comune di Piacenza.

“Un’ottima notizia che va nella giusta direzione- afferma l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini-, frutto del buon lavoro di squadra tra pubblico e privato. È una risposta vincente che sosteniamo e che avrà l’effetto di alleggerire il traffico in Pianura Padana con indubbi benefici per la qualità dell’aria e per la vita dei cittadini”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“E’ un’importante risposta di carattere ambientale resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra pubblico e privato- commenta il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri –. Grazie a questa soluzione sarà possibile ridurre sensibilmente il traffico stradale e, conseguentemente, diminuire l’inquinamento atmosferico”.